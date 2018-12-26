 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИСТИНА - В ВИНЕ
февраля 18 2019

ИСТИНА - В ВИНЕ

Заметки о виноделии в Абхазии *** Илья Бруштейн *** Для абхазского народа вино – напиток…
ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
февраля 05 2019
ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
февраля 04 2019
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»

В мире

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В 2019 ГОДУ В АБХАЗИИ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ 59 ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Новости Пятница, 22 февраля 2019 10:02
Оцените материал
(0 голосов)
В 2019 ГОДУ В АБХАЗИИ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ 59 ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

 

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В четверг, 21 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Валерия Бганба с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым.

Во встрече участвовали замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин и посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, в частности ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в текущем году, в рамках которой реализуется 59 проектов по модернизации и строительству социально-значимых объектов.

На встрече были рассмотрены предложения по формированию Инвестпрограммы на 2020 - 2022 годы, а также вопросы предстоящей повестки очередного заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

По завершении встречи Валерий Бганба передал в дар Минкавказу России уникальное издание произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на абхазском языке в переводе народного поэта Абхазии Мушни Ласурия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 22 февраля 2019 10:04

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДАУР АРШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И КРЫМА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.