В 2019 ГОДУ В АБХАЗИИ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ 59 ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, в частности ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в текущем году, в рамках которой реализуется 59 проектов по модернизации и строительству социально-значимых объектов.

Во встрече участвовали замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин и посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . В четверг, 21 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Валерия Бганба с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым.

На встрече были рассмотрены предложения по формированию Инвестпрограммы на 2020 - 2022 годы, а также вопросы предстоящей повестки очередного заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

По завершении встречи Валерий Бганба передал в дар Минкавказу России уникальное издание произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на абхазском языке в переводе народного поэта Абхазии Мушни Ласурия.