В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ «КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ - 2019»

Сухум. 23 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . В пятницу, 22 февраля, в Сухуме прошла презентация ежегодного «Каталога предприятий Республики Абхазия - 2019», изданием которого уже много лет занимается Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

Как всегда, вечер проходил в праздничной и радушной атмосфере.

Каталог предприятий – это огромный ресурс по размещению субъектов экономики, разного рода услуг и рекламе товаров. Именно в нем можно найти нужное предприятие, уточнить ключевую информацию о нем, узнать адрес, а также необходимые контакты.

На презентации отмечалось, что из года в год появляется все больше новых предприятий, компаний, производств, и это все находит отражение в Каталоге, который выпускает ТПП. Таким образом издание постоянно обновляется, а также тщательно модерируется.

В этом году «Каталог предприятий 2019» посвящен молодежному предпринимательству, которое, в последние годы начало набирать серьезные обороты. При этом круг экономических интересов молодежи, весьма широк – от сельского хозяйства и переработки до культурных и дизайнерских проектов. Это говорит о том, что молодые люди не сидят сложа руки, а ищут возможности не просто заработать, но и раскрыть свои способности в разных сферах.

Именно поэтому в этом году в ТПП приняли решение посвятить Каталог этой очень важной теме.

Выступая перед собравшимися, президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава напомнила, что идея создания Каталога целиком и полностью принадлежит основателю и первому президенту ТПП Геннадию Леонидовичу Гагулия.

Она попросила присутствующих почтить память Геннадия Леонидовича минутой молчания.

«Торгово-промышленная палата всегда стоит на защите интересов предпринимателей, продвигая и закрепляя их позици, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Тем самым, мы способствуем формированию положительного имиджа Абхазии, и ее инвестиционной привлекательности. Издание каталога предприятий – это еще один из способов поддержки наших предпринимателей. Задумывая и издавая каталог, Геннадий Леонидович не только хотел обратить внимание на предпринимательство в целом, но и на то, что оно является одной из важнейших составляющих современной экономики Абхазии. Он создал очень полезный ресурс, который стал дополнительным источником информации и рекламы и это реально упрощает жизнь предприятиям, а также помогает за считанные минуты найти нужную фирму или компанию, – отметила в своем выступлении Тамила Мерцхулава.

В 2018 году Торгово-промышленная палата способствовала объединению молодых предпринимателей в отдельную Ассоциацию. И в этом году акцент в Каталоге сделан на молодых, энергичных, инициативных людях. Они посвятили себя любимой работе, рискнули заняться сложным, ответственным делом под названием «собственный бизнес», используя при этом современные подходы к предпринимательской деятельности и принося пользу экономике страны.

«Главная наша цель – вовлечь молодое поколение в строительство нашего государства. В непростых условиях развития экономики не только в Абхазии, но и во всем мире, нам нужно активно помогать молодым предпринимателям, учить их ведению бизнеса. Для этого, в первую очередь, необходимо усовершенствовать законодательную базу с предоставлением молодым различных преференций на законной основе. Это и субсидирование процентных ставок, и прямое кредитование под небольшие проценты тех отраслей экономики, которые интересны для нашей республики, и многое другое. Все это будет способствовать развитию молодежного предпринимательства. Ведь будущее Абхазии – за молодыми!» – считает Тамила Мерцхулава.

Выступивший затем замглавы администрации президента Адгур Лушба подчеркнул, что ТПП продолжает традиции, заложенные Геннадием Гагулия.

«Торгово-промышленная палата является связующим звеном между предпринимателями и государством. Особо приятно, что в этом каталоге вы сделали акцент на молодых предпринимателях. Более того, Палата, объединив их в отдельную ассоциацию, оказывает содействие развитию молодежного предпринимательства», – считает Лушба.

Лушба пожелал ТПП и ее руководству дальнейших успехов и процветания.

Вниманию участников мероприятия был представлен репортаж, посвященный презентации Ассоциации молодых предпринимателей и блиц-интервью с главами районных администраций и города Сухум о том, как они оценивают развитие молодого предпринимательства в своих регионах

Продолжая уже давно сложившуюся традицию, руководство Торгово-промышленной палаты приняло решение выделить и поощрить наиболее активных молодых предпринимателей. В Палате считают, что это станет для них своего рода авансом на будущее.

«За вклад в развитие предпринимательства среди молодежи» дипломами ТПП и памятными подарками были награждены:

– индивидуальный предприниматель Осман Барцыц (тюнинг-центр «Gudauta Restyling»);

– Кристина Тарба, генеральный директор ООО «Rideamus» (стоматология);

– Даур Арнаут, генеральный директор ООО «Абхазские сады»;

– Амина Амичба, гендиректор ООО «Инлайф» (медицинская клиника);

– Беслан Бения, гендиректор ООО «Система» (интернет провайдер);

– индивидуальный предприниматель Николь Лазба (кафе-маркет «Акалат»).

После награждения каждому участнику презентации была предоставлена возможность взять «Каталог предприятий Республики Абхазия-2019».