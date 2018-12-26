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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Новости Суббота, 23 февраля 2019 09:49
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

 

.Сухум. 23 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Вопросу иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок населения Абхазии посвящалось совещание под руководством министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, прошедшее в пятницу 22 февраля. В совещании участвовали лавные врачи медучреждений страны, ведущие педиатры республики и санитарные врачи.

Перед началом работы собравшиеся почтили минутой молчания память заслуженного врача Абхазии, советника министра здравоохранения Анатолия Акшба.

Как рассказал в ходе совещания Тамаз Цахнакия, за 2018 год количество привитых от разных заболеваний детей - всего 10 037, однако эта цифра ниже необходимой нормы как минимум в 2 раза. Основная причина такого положения вещей – отказ родителей от вакцинации, препятствия со стороны сотрудников системы образования, пропаганда антипрививочного движения в электронных СМИ и на телевидении.

«Национальный календарь профилактических прививок должен выполняться на более высоком уровне. Это даст нам возможность значительно снизить риски вспышек целого ряда опасных заболеваний, в том числе и вирусной этиологии. Вакцинация - это единственный эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний», - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

Как отмечали участники совещания, национальный календарь профилактических прививок создан в соответствии с рекомендациями ВОЗ и признан одним из лучших на постсоветском пространстве.

По итогам совещания даны указания усилить санитарно-просветительскую деятельность с привлечением средств массовой информации, совместную работу с представителями министерства образования, а также с педагогическим составом и родительскими комитетами учебных учреждений страны.

Кроме того, принято решение разработать и утвердить новые клинические протоколы о медицинских отводах в проведении плановых вакцинаций, а также внести соответствующие предложения в парламент о законодательном закреплении понятия «обязательная иммунизация».

Медики отмечали, что наблюдаемый в последние недели всплеск сезонного ОРВИ и гриппа в республике также непосредственно связан с низким охватом вакцинацией против этих инфекций.

По мнению специалистов, в марте вполне вероятна повторная вспышка вируса, для чего Минздрав Абхазии заблаговременно провел закуп противовирусных препаратов, которые будут нацелены на профилактику и обеспечение пациентов необходимыми средствами в амбулаторном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 23 февраля 2019 09:52

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