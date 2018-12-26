АСЛАН БАСАРИЯ: МАЙНЕРЫ РАСХОДУЮТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Мы подходим к решению вопроса майнинга исключительно исходя из технических возможностей. Конечно, есть новые технологии, есть система «блокчейн». Мы все это понимаем и не против, чтобы люди зарабатывали на этом деньги, но сегодня мы реально сталкиваемся с нехваткой электроэнергии. У нас нет мощностей для того, чтобы предоставлять энергию таким площадкам». Об этом заявил глава РУП «Черноморэнерго» на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения в среду, 27 февраля.

Басария сообщил, что на сегодняшний день в Абхазии существуют 18 майнеров, которые, в зависимости от имеющегося у них оборудования, потребляют разное количество электроэнергии.

По подсчетам «Черноморэнерго», если все майнинговые фермы будут работать в течение года в режиме нон-стоп, то суммарное количество потребляемой ими энергии составит порядка 70 млн киловатт-часов.

Вся Абхазия зимой потребляет порядка 360 - 370 мегаватт, в летний период - 200 мегаватт.

«Энергетическая безопасность для нас в первую очередь заключается в том, чтобы подать электроэнергию в дома обычных потребителей, чтобы там было тепло и светло. На сегодняшний день дефицит электроэнергии составляет 70 млн кВт/час. Ровно столько потребляют майнеры, поэтому и было принято решение о приостановке их работы», - сообщил Басария.

Глава «Черноморэнерго отметил, что этот вид деятельности требует большого количества электроэнергии. При этом меньшая часть майнеров добросовестно платила за электроэнергию, большая же часть не считала нужным это делать. За весь период работы майнеров за потребленную электроэнергию начислено 52 млн 982 тысяч рублей, оплачено 19 млн 695 рублей.

На вопрос корреспондента «Абхазия-Информ», почему бы не увеличить тарифы на электроэнергию для майнеров с 85 коп за кВт до 4,5-5 рублей, как это сделали в России, глава «Черноморэнерго» ответил, что «в отношении тарифной политики, подход должен быть взвешенным».

По словам Басария, нынешние тарифы в Абхазии не просто занижены, они не выходят на себестоимость.

«Нам недостаточно этих денег, чтобы содержать отрасль. Мы не можем ее качественно обслуживать и эксплуатировать, не говоря уже о строительстве каких-то новых объектов энергосистемы. Есть серьезная помощь со стороны России. Реабилитация отрасли предусматривается «Инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Абхазии», но так долго продолжаться не будет, - сказал Басария. - У нас два подхода к решению проблемы: либо нужно поднимать тарифы на электроэнергию, либо государство должно компенсировать экономически обоснованные затраты отрасли».

Денежные поступления от работы майнинговых ферм, могли бы стать хорошим подспорьем в решении ряда проблем энергетической отрасли, но у РУП «Черноморэнерго» сегодня нет технической возможности подавать электроэнергию на майнинг-фермы.

«Если бы не технические ограничения, то мы, конечно же, вышли бы в правительство с предложением увеличить тарифы для такого вида деятельности. Они зарабатывают приличные денежные средства, поэтому и за потребление электроэнергии должны платить соответственно. Но еще раз повторю, у нас сегодня нет технической возможности работать с майнерами», - сообщил Аслан Басария.

По словам Басария, у него сложилось впечатление, что именно временный запрет работы майнеров простимулировал парламентариев инициировать проверку «Черноморэнерго».

«В рамках этого заперта, я надеюсь, что депутаты разберутся со всеми проблемами энергоотрасли. Мы рапортуем, что у нас нет мощностей и отказываемся от денежных средств майнеров, а нас при этом обвиняют, что в отрасли что-то не чисто. В этом нет логики», - считает Аслан Басария.

Гендиректор «Черноморэнерго» выразил надежду на то, что депутаты парламента проведут объективное расследование, без политизации процесса.

«Я положительно отношусь к тому, что наконец-то, за 25 лет депутаты Парламента Абхазии решили все-таки разобраться в тех проблемах, которые есть в энергосистеме Абхазии", – заявил Аслан Басария.