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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 28 февраля 2019 16:11
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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил «Порядок использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия».

Резервный фонд Кабинета Министров создан для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных случаев.

Размер Фонда определяется законом о республиканском бюджете на соответствующий год и не может превышать 3% общего объема расходов республиканского бюджета на соответствующий год.

Средства фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, в том числе на:

  • проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
  • проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, связанных с ликвидацией угрозы жизни и здоровья;
  • межбюджетные трансферты;
  • исполнение судебных решений;
  • бюджетный кредит Республике Абхазия, административно-территориальной единице РА или юридическому лицу-резиденту Республики Абхазия (за исключением бюджетных учреждений) на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Абхазия, в рамках действующего бюджетного законодательства Республики Абхазиия;
  • финансирование расходов на проведение юбилейных мероприятий общегосударственного значения;
  • проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования органов власти;
  • финансирование мероприятий, связанных с обороной и общественной безопасности.
  • Выделение средств Фонда осуществляется по Распоряжению КМ РА, в котором, указываются размер выделяемых средств, получатель средств, цели расходования средств и источник предоставления средств.

Получатели средств фонда несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в Кабинет Министров для финансирования расходов, предусмотренных настоящим порядком, и нецелевое использование средств фонда в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Использование средств Фонда на цели, не предусмотренные распоряжением Кабмина РА о выделении средств фонда, не допускается.

При неполном использовании средств Фонда экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в республиканский бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Абхазии.

Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 февраля 2019 16:13

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