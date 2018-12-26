ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУЗИИ С НАТО ОСТАЁТСЯ СЕРЬЁЗНЫМ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Карасин и Абашидзе обстоятельно обсудили весь комплекс практических вопросов развития двусторонних отношений в рамках идущего с 2012 года процесса их нормализации.

Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 27 февраля в Праге состоялась очередная встреча статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

«Стороны с удовлетворением констатировали позитивные итоги российско-грузинского взаимодействия в торгово-экономической сфере в 2018 г. Зафиксирован продолжающийся рост товарооборота, который увеличился на 25% и достиг 1,35 млрд. долл. США. Россия остаётся вторым внешнеторговым партнером Грузии и крупнейшим импортером грузинского вина: 2/3 его объёма поступает на российский рынок. Растёт поток российских туристов в Грузию (1,4 млн. в 2018 г.). Динамично развивается транспортное сообщение. С учётом увеличившегося объема грузоперевозок власти двух стран рассматривают возможность увеличения количества разрешений», - сообщает сайт МИД России.

Расширились гуманитарные контакты, включая проведение дней культуры, кинофестивалей, тематических встреч учёных.

Состоялось обсуждение перспектив выполнения российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного мониторинга от ноября 2011 г. в свете итогов заседания Совместного комитета в Женеве 6 февраля с.г. При этом российская сторона подтвердила готовность приступить к скорейшему началу реализации Соглашения в строгом соответствии с его условиями. Приветствовали создание целевой рабочей группы.

Несмотря на накопленный позитив, серьёзным раздражителем для двусторонних отношений остаётся военное сотрудничество Грузии с НАТО, включая проведение на грузинской территории масштабных военных учений. Г.Б.Карасин также обратил внимание на то, что откровенно недружественные публичные выступления высокопоставленных представителей Грузии негативно влияют на взаимовыгодное развитие двустороннего взаимодействия.

По итогам переговоров подтверждена обоюдная готовность к продолжению контактов. Следующую встречу условлено провести летом 2019 года.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3548400