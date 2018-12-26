ГАРРИ АРШБА: НАРУШИТЕЛИ ПДД ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Начальник УГАИ МВД РА подполковник милиции Батал Агрба представил отчет по статистике нарушений правил дорожного движения с анализом за прошедший год.

Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Гарри Аршба провел рабочее совещание с руководителями ведомственных подразделений, начальниками стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС) по вопросам деятельности Госавтоинспекции, сообщает сайт МВД РА.

В целях повышения безопасности автотранспортного движения и предотвращения ДТП министр поручил взять на особый контроль положение на дорогах республики, усилить выявление и справедливо наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения

Гарри Аршба подчеркнул, что «все водители, нарушающие правила дорожного движения, допускающие управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии, превышающие скоростной режим, а также те, кто своим агрессивным вождением на дорогах подвергают риску жизнь и здоровье окружающих и свое собственное, строго должны привлекаться к ответственности в установленном законом порядке».

Начальники районных отделений ГАИ также отчитались о проделанной работе на вверенных им территориях.

Министр обратил особое внимание на необходимость соблюдения служебной дисциплины, возложив персональную ответственность на соответствующие службы.

«За грубое нарушение дисциплины со стороны сотрудников УГАИ МВД РА взыскание будет неизбежным», - отметил Гарри Аршба.

На совещании также шла речь о наращивании технической базы обеспечения деятельности Госавтоинспекции, анализе результатов данных с комплексов фото- и видеофиксации, регулировании парковочной системы в городских зонах, необходимости организации штрафстоянки на территории республики, обустройстве дорожных коммуникаций совместно с ответственными за данное направление службами и территориальными Администрациями.

По итогам совещания министр дал руководителям служб конкретные поручения по устранению имеющихся недостатков в работе ГАИ, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий.

Гарри Аршба подчеркнул, что «усилив работу ГАИ по предубеждению и выявлению правонарушений, совместно с общественностью и СМИ, можно повлиять на дорожную ситуацию и избежать человеческих жертв».