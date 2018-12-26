«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» И «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ДРУЖБЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Меморандум отражает стремление молодежных организаций Абхазии и России к развитию партнерства, стратегическому взаимодействию и плодотворному сотрудничеству молодежи.

Сухум. 1 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» и республиканская общественная организация «Форум молодежи Абхазии» подписали в Сухуме 28 февраля «Меморандум о дружбе и взаимопонимании»

Молодежь намерена вносить свой вклад в укрепление дружбы и добрососедства, развитие общественно-политического и социально-культурного сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Абхазия,

«Молодая Гвардия Единой России» и «Форум молодежи Абхазии» договорились о консультациях и обмене информацией по актуальным вопросам жизни в России и Абхазии, двусторонних и международных отношений, о передаче опыта в области организационного строительства, организационной работы, контрольно-ревизионной деятельности, учебы и подготовки кадров.

Стороны договорились о регулярном обмене делегациями различного уровня, о проведении встреч экспертов, а также других двусторонних мероприятиях.

Участники меморандума заявили о том, что будут активно развивать связи и контакты на региональных уровнях, а также организовывать под своей эгидой двусторонние и многосторонние семинары, конференции, круглые столы с привлечением широкого круга специалистов и представителей общественности по наиболее актуальным вопросам российско-абхазских и международных отношений.

Как одним из самых важных пунктов документа было отмечено активное содействие развитию контактов по линии молодежных и других общественных организаций.

Российскую делегацию возглавляет руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР Александр Маликов.

Абхазскую сторону представляют руководители гагрского, ткуарчалского и сухумского отделений "Форума молодежи Абхазии» во главе с председателем ФМА Иналом Хишба.