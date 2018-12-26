В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 70-ЛЕТИЕ ВТОРГО ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПША

С утра к мемориалу второго президента республики, похороненного в селе Джгярда Очамчырского района, идут люди, чтобы возложить цветы и почтить его память.

Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Сегодня, 4 марта, второму президенту Абхазии и Сергею Васильевичу Багапшу исполнилось бы 70 лет 94 марта 1949 г. – 29 мая 2011 г.).

5 марта в 10:00 в конференц-зале Кабинета Министров РА пройдет научная конференция, посвященная жизни и деятельности С.В. Багапша.

5 марта в 13:30 – в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка, на которой будут представлены более 60 фотографии, отражающих разные периоды жизни и деятельность Сергея Васильевича Багапша.

В этот же день Абхазском госуниверситете пройдет вечер памяти Сергея Багапш.

В ближайшие дни будут презентованы книга Екатерины Бебия, посвященная жизни и деятельности Сергея Багапш «Путь мудрости и мужества» и памятная монета «Багапш С. В.».

Багапш Сергей Васильевич родился 4 марта 1949 года в г. Сухуме. Выпускник Сухумской средней школы № 10.

В 1972 году окончил Грузинский институт субтропического хозяйства (г. Сухум). Специальность — ученый-агроном. Во время учебы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Абхазском отделении Госбанка СССР.

1972—1975 гг. — начальник агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза. Призван в ряды Вооруженных сил СССР. После демобилизации — инструктор Абхазского обкома комсомола, заведующий отделом комсомольских организаций Сухумского районного комитета ЛКСМ.

1978—1979 гг. — заведующий сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий отделом рабочей и сельской молодежи ЦК ЛКСМ Грузии.

1979—1980 гг. — первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.

1982—1989 гг. — первый секретарь Очамчирского райкома Компартии Грузии.

1989—1991 гг. — заместитель Председателя Государственного агропромышленного комитета Абхазской АССР.

1991—1992 гг. — Председатель Очамчирского райсовета народных депутатов.

1992—1995 гг. — Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Абхазия.

1995—1997 гг. — Первый Вице-премьер Республики Абхазия.

1997—1999 гг. — Премьер-министр Республики Абхазия.

1999—2005 гг. — Генеральный директор Государственной компании «Черноморэнерго».

В августе 2004 года выдвинут кандидатом в Президенты Республики Абхазия общественно-политическим движением «Амцахара», его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение «Единая Абхазия».

12 января 2005 года избран Президентом Республики Абхазия.

12 декабря 2009 года избран Президентом Республики Абхазия на второй срок.