ЭДУАРД КОКОЙТЫ ПРИБЫЛ В АБХАЗЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПША
Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 4 марта президент Рауль Хаджимба встретился с экс-президентом Республики Южная Осетия Эдуардом Кокойты.
Эдуард Кокойты прибыл в Абхазию для участия в юбилейных мероприятиях, посвященных семидесятилетию со дня рождения второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш.
Рауль Хаджимба поприветствовал Эдуарда Кокойты:
«Искренне рад приветствовать Вас в Абхазии. У наших народов давняя история отношений. В непростое время было сделано немало, чтобы Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства. Вам всегда рады в Абхазии. Спасибо, что Вы нашли время и приехали».
Эдуард Кокойты подчеркнул, что рад находиться в братской Республике Абхазия:
«Рад побывать в братской Абхазии. Помню наши с вами встречи, те шаги, которые вы предпринимали по укреплению того, что было наработано. Конечно, мы рады видеть изменения, которые есть в Абхазии, рады вашим успехам».
В ходе встречи было отмечено, что 4 марта – день памяти первого президента Владислава Ардзинба и день рождения второго президента Сергея Багапш – является важной датой для Абхазии.
«Владислав Ардзинба и Сергей Багапш – родные люди не только для Абхазии, но и для Южной Осетии. Все, что мы начинали делать, мы делали вместе. Рад принимать участие в этих мероприятиях и видеть, что память о них чтится и передается будущим поколениям», - сказал Эдуард Кокойты.
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