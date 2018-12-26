ЭДУАРД КОКОЙТЫ ПРИБЫЛ В АБХАЗЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПША

Рауль Хаджимба поприветствовал Эдуарда Кокойты:

«Искренне рад приветствовать Вас в Абхазии. У наших народов давняя история отношений. В непростое время было сделано немало, чтобы Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства. Вам всегда рады в Абхазии. Спасибо, что Вы нашли время и приехали».

Эдуард Кокойты подчеркнул, что рад находиться в братской Республике Абхазия:

«Рад побывать в братской Абхазии. Помню наши с вами встречи, те шаги, которые вы предпринимали по укреплению того, что было наработано. Конечно, мы рады видеть изменения, которые есть в Абхазии, рады вашим успехам».

В ходе встречи было отмечено, что 4 марта – день памяти первого президента Владислава Ардзинба и день рождения второго президента Сергея Багапш – является важной датой для Абхазии.

«Владислав Ардзинба и Сергей Багапш – родные люди не только для Абхазии, но и для Южной Осетии. Все, что мы начинали делать, мы делали вместе. Рад принимать участие в этих мероприятиях и видеть, что память о них чтится и передается будущим поколениям», - сказал Эдуард Кокойты.