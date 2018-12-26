ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАЗНЫХ ЛЕТ О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ

«Для меня он был больше, чем коллега и товарищ, для меня он был как старший брат... Сергей Васильевич Багапш сделал чрезвычайно много для развития абхазской государственности и способствовал официальному признанию независимости Абхазии. … Я убежден, что Сергей Багапш, как и Владислав Ардзинба навсегда останутся в памяти абхазского народа, в пантеоне его величайших политических и общественных деятелей"

«Всю свою жизнь Сергей Васильевич посвятил борьбе за свободу, независимость и процветание своей Родины. Он войдет в историю как выдающийся политик, при котором начался процесс признания независимости Абхазии. С. В. Багапш был настоящим другом России и делал для развития всесторонних традиционных связей между нашими странами».

Экс-президент Абхазии Александр Анкваб:

«Сергей Багапш был ответственным политиком, мудрым человеком, человеком очень опытным. Каждый его день, это был день человека, который переживал за свою страну, переживал за свой народ. Мы были не только коллегами по работе. Мы были очень близкими друзьями. Мы давно работали вместе, и, конечно же, это нам помогало уже на этом отрезке жизни быстро понимать друг друга и вместе решать порой очень трудные вопросы. Мы приходим сюда с тяжелым сердцем, с огромными переживаниями, с воспоминаниями, что было, как было и как могло быть, если мы бы еще работали вместе. Память о нем, я уверен, будет храниться очень долго в умах и в сердцах наших людей».

Политолог Николай Злобин:

«Я много раз в разных ситуациях встречался и общался с Сергеем Багапшем. Он был очень умным и обаятельным человеком. …

Сергей Багапш был сильным и умным политиком. Он был спокойным, смелым, веселым и глубоко порядочным человеком, обладающим талантом настоящего государственного деятеля высокого уровня.

Безусловно, он был харизматической личностью. Багапш пришел к власти вопреки пожеланиям Москвы, но заставил ее считаться с ним всерьез. В отличие от многих политиков на постсоветском пространстве он пользовался искренней поддержкой собственного народа. Удивительно, но небольшая Абхазия дала двух незаурядных политиков — самого Сергея Багапша и его предшественника, первого президента страны Владислава Ардзинбу.

Многие сегодня забывают, что, во-первых, независимость Абхазии началась не после признания ее Россией в августе 2008 года, а в результате ее собственного желания добиться этой независимости и победы в вооруженном конфликте с Грузией 15 годами раньше. Во-вторых, признание Россией Абхазии отнюдь не было благотворительным жестом со стороны Москвы, а соответствовало стратегическим национальным интересам России в этом регионе и международной политике в целом. Я с самого начала поддерживал это решение и до сих пор полагаю, что это был сильный шаг Дмитрия Медведева. Россия получила не только союзника в нестабильном регионе, но и возможность защищать и продвигать свои интересы на Кавказе. Грузия потеряла Абхазию в результате собственных политических ошибок.

В результате деятельности Сергея Багапша и его команды сегодня есть гораздо больше оснований считать, что Абхазия состоится как независимое государство. Причем как демократическое государство. Хотя препятствий на этом пути есть еще немало, а некоторые из них выросли уже после признания Абхазии со стороны России. Нельзя забыть мудрую позицию, которую занял Сергей Багапш во время событий августа 2008 года, не поддавшийся на уговоры, посулы и угрозы с различных сторон.

Смерть президента Багапша стала неожиданностью. Это трагедия для небольшой страны. Но я знаю, что среди его коллег есть люди, более чем способные вести дело государственного строительства демократической Абхазии дальше. Более того, способные добиться ее большего международного признания, без которого очень трудно проводить свою независимую политику. Такое признание — вместе с развитием национальной экономики — станет одной из главных задач будущего президента Абхазии.

… На постсоветском пространстве идет процесс складывания новой политической географии, стартовавший двадцать лет назад. Сергей Багапш внес свой заметный вклад в то, чтобы в этом важном процессе Абхазия участвовала в качестве одного из игроков, а не пассивного заложника чужих распасовок. Народ Абхазии должен быть глубоко благодарен этому человеку. Однако ему не менее благодарна должна быть Россия. Думается, что настанет время, когда на роль Сергея Багапша в постсоветской политике смогут смотреть по-другому даже в Грузии. Он был очень миролюбивым человеком и мог бы повторить слова великого грека Перикла, удерживавшего 15 лет Афины от войны: «пока я мог, я никого не заставил носить траур». В наше время далеко не все политики могут этим похвастаться».