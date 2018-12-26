ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ШАШИКУАРА ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ВЫРУБКЕ СЕРЕБРИСТОГО ЭВКАЛИПТА

Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудник отдела внутренних дел по Галскому району установили и доставили в райотдел троих жителей села Шашикуара, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев серебристого эвкалипта.

При осмотре помещений по месту проживания данных лиц сотрудники милиции обнаружили и изъяли бензопилу и 196 пучков веток эвкалипта, сообщает пресс-служба МВД РА.