ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ШАШИКУАРА ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ВЫРУБКЕ СЕРЕБРИСТОГО ЭВКАЛИПТА
Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудник отдела внутренних дел по Галскому району установили и доставили в райотдел троих жителей села Шашикуара, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев серебристого эвкалипта.
При осмотре помещений по месту проживания данных лиц сотрудники милиции обнаружили и изъяли бензопилу и 196 пучков веток эвкалипта, сообщает пресс-служба МВД РА.
2 марта в 10 часов утра в дежурную часть ОВД по Галскому району поступило сообщение об уничтожении деревьев серебристого эвкалипта. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия обнаружила на безлюдной местности между селами Ряп-Хумушкур и Шашикуара спиленные бензопилой 28 стволов эвкалипта с обрезанными ветвями.
Проверку по факту незаконной вырубки эвкалиптов проводит прокуратура района
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