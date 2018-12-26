МАЛЕНЬКОЙ АМЕЛИИ КНЯЗЕВОЙ НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К сожалению, в первые дни жизни у Амелии случилось тяжелое осложнение – некроз петель кишечника, что привело к необходимости их удаления и выведения стомы. При таком диагнозе примерно в 20% случаев поражается значительная часть кишечника и желудок. В этом случае дети переносят несколько хирургических операций по восстановлению целостности органов пищеварения. Иногда врачам приходится удалять часть кишечника, что и было в ситуации с Амелией. Хирургам удалось сохранить только 10 см тонкой кишки и часть толстой. Впоследствии у малышки стал развиваться синдром короткой кишки, при котором требуется специальная диета.

Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Амелия Князева - хрупкий ангелочек, страдающий от редкого заболевания с первых секунд своей жизни. Амелия родилась с гастрошизисом - врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника, а иногда и другие органы.

Амелии всего два месяца и с рождения она находится в отделении реанимации, питательные вещества подаются в организм через вену.

Сейчас Амелии требуется реконструктивно-восстановительная операция на тонкой и толстой кишкеу и длительный период внутривенного питания, в течение которого ее тонкая кишка будет расти и адаптироваться. Такое срочное лечение проводят в Москве в Детской городской клинической больнице №13 имени Н. Ф. Филатова.

После операции, по мере адаптации кишечника будет снижаться парентеральное (специальное) питание – это обязательная составляющая комплексного лечения больного, который утратил способность принимать пищу обычным путем…

Цена спасения жизни Амелии – 1 260 000 рублей. Но такой большой суммы у родителей нет. Родители двухмесячной девочки, будучи совсем юными, уже испытали шок и ужас, к которому они не были готовы. Разве должны дети страдать и умирать? Разве можно допустить такое?

Давайте вновь объединим свои усилия и СПАСЕМ ЖИЗНЬ АМЕЛИИ!

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» обращается ко всем с просьбой проявить сострадание к Амелии и внести посильный вклад в сбор необходимой суммы. Каждое пожертвование подарит малышке надежду на лучшее.

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# кнопка вызова;

SMS со словом ДОБРО на номер 5050;

банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если вы за рубежом: перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах:

5469380061190608 (рубли.);

4276380122658698 (доллары);

5469380022880974 (евро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана".

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте: https://abkhazia.foundation

О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по телефонам фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Спасем жизнь вместе!

Асида Мархолия, КБФ «Ашана».