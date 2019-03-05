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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ПРОЕКТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСВЕ В АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ»

Новости Вторник, 05 марта 2019 12:14
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ПРОЕКТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСВЕ В АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ»

 

Сухум. 5 марта 2019 г. Абхазия Информ. С 25 февраля по 1 марта министр здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия находился с рабочим визитом в Москве. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, в Минздраве России Цахнакия встретился с заместителем министра здравоохранения Дмитрием Костенниковым, помощником министра Анатолием Гулиным и рядом руководителей департаментов министерства.

Речь шла о строительстве в Абхазии медицинского центра неотложной помощи, приобретении передвижного мобильного диагностического автопоезда, проведении диспансеризации населения Абхазии, лекарственном обеспечении льготных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, реализации программы по осуществлению межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании и других вопросах.

«Проект межправительственного соглашения по центру сейчас находится на стадии разработки, этим занимается российская сторона. Подготавливается техническое задание, в соответствии с которым будет представлена проектно-сметная документация», - рассказывает Тамаз Цахнакия.

По словам Цахнакия, параллельно с проектом строительства медицинского центра неотложной помощи будет решаться вопрос приобретения передвижного мобильного диагностического автопоезда.

В 2019 году Минздрав РА планирует совместно с Федеральным медико-биологическим агентством РФ начать очередную диспансеризацию населения Абхазии.  

Российская сторона подтвердила бюджет на 2019 год в части лекарственного обеспечения льготных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии.

На встречах в Москве также обсуждались вопросы погашения долгов Минздрава Абхазии перед российскими медучреждениями, поставки вакцин по эпидемическим показаниям и в рамках республиканского календаря прививок. В частности, шла речь об антирабическом иммуноглобулине, используемом для иммунизации против бешенства, с поставками которого проблемы существуют и в самой России, так как там на данный момент всего один производитель этого препарата.

Согласно достигнутым договоренностям, финансовые средства будут направлены на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия республики, что также утверждено в рамках работы российско-абхазской межправкомиссии.

«Мы обозначили ряд проблем в реализации программы по осуществлению межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании и обратились с просьбой к российским коллегам более тщательно подходить к вопросу, дабы не было отказов от госпитализации и разного рода сложностей для пациентов из Абхазии. Российской стороне переданы соответствующие материалы с имеющимися жалобами в этом направлении», - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

В рамках рабочего визита был подписан протокол о реализации мероприятий по ОМС на 2019 год.

Ещё одним важным вопросом, который обсуждался в Москве, стал вопрос включения в «Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию РА на 2019 – 2021 годы» строительства Республиканской детской больницы. «В Минздраве России есть понимание и поддержка этого вопроса», - отмечает Тамаз Цахнакия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2019 12:21

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