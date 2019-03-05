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Абхазия Информ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПША

Новости Вторник, 05 марта 2019 14:25
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПША

Сухум. 5 марта 2019 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка, посвященная 70-летию со дня рождения второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша.

На выставке представлено более 60 фотографий о различных этапах жизни и деятельности С.В. Багапша, включая и школьные годы. На выставке экспонируются и различные подарки, которые преподносились С. Багапшу будучи президентом страны. 

Посмотреть выставку в ЦВЗ пришли родные и близкие С.В. Багапша, его соратники и друзья, те, кто хорошо знал второго президента и работал с ним рядом многие годы, депутаты парламента и члены правительства.

Многочисленные посетители выставки внимательно рассматривали фотографии и воспоминали различные эпизоды, связанные с Сергеем Васильевичем, тепло и со слезами на глазах говорили о нем.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2019 14:32

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