СЕРГЕЙ ШАМБА: «СЕРГЕЙ БАГАПШ – ЭТО НЕ ПРОСТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИГУРА, А ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ БОЛЬШОЙ И СЛОЖНЫЙ ПУТЬ»

Юбилей Сергея Васильевича Багапш для меня не просто историческая или памятная дата. И уж тем более, не банальный информационный повод, по которому надо высказаться.Я много лет работал с Сергеем Васильевичем в разных качествах – и как депутат парламента, и как замминистра обороны, и как глава МИД Абхазии, и как премьер-министр. Особо следует выделить то обстоятельство, что в настоящее время я являюсь лидером партии «Единая Абхазия». Эту партию в 2004 году с группой своих соратников основал именно Сергей Васильевич. Основал не как свой предвыборный проект, а как политическую силу, которая и после его смерти играет заметную роль в абхазской политике. Напомню, на всех трех альтернативных президентских выборах побеждал кандидат, поддержанный партией «Единая Абхазия». И уже это дает мне право не просто высказаться о Сергее Багапше, но и дать анализ той эпохи со всеми ее плюсами и минусами.

Историческая фигура

Для меня Сергей Багапш – это не просто историческая фигура, а живой человек, которому пришлось пройти большой и сложный путь.

Он родился в крепкой многодетной абхазской семье в Сухуме. Однако его родовые корни – в старинном абхазском селе Джгерда Очамчырского района. Именно туда переселился в 1928 году дед Сергея Васильевича – Саид Реджепович Багапш.

Говоря о характере человека, всегда следует говорить о его предках, которые его и сформировали. Страшная трагедия абхазского народа ХIХ века, известная как махаджирство, не миновала и семью Багапш. Прадед Сергея Васильевича Реджеп Багапш вернулся из турецкого изгнания в начале ХХ века. Здесь, на родной земле, семья Багапш подверглась новым испытаниям. Несколько ее видных представителей стали жертвами сталинских репрессий. Все это, конечно, наложило отпечаток на воспитание и характер Сергея Васильевича, уже с юности формируя в нем качества политически активного гражданина с обостренным чувством справедливости.

Сергей Багапш не просто окончил 10-ую среднюю школу города Сухум и поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, но и в школьные и студенческие годы серьезно увлекался спортом. Он достиг немалых успехов - выступал капитаном сборной Абхазии по баскетболу на Спартакиаде народов СССР.

Более того, учебу и спорт Сергей Багапш совмещал с практической работой. В студенческие годы он подрабатывал рабочим на винзаводе и инкассатором в Госбанке.

После окончания института в 1972 году Сергей Багапш назначен начальником агрономического отдела Моквского эфиромасличного совхоза. В 1973 году был призван в ряды Вооруженных сил СССР. С 1974 года, после демобилизации, вся дальнейшая его жизнь связана с политикой.

Политическая карьера

Первая ступень политической карьеры Сергея Васильевича – это комсомол.

Напомню основные вехи:

С 1974 по 1978 годы он работает инструктором в Абхазском обкоме комсомола.

В 1978-1980 гг. – лектор и по совместительству заведующим отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК ЛКСМ Грузии.

В 1980-1982 гг. – первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.

Сейчас принято считать, что комсомольская работа - это некая форма удержания молодежи в рамках идеологических догм. А образ комсомольского работника рисуется как образ то ли ограниченного догматика, то ли распущенного дельца. Конечно, в комсомольской жизни был и догматизм, и начетничество. Да и сами комсомольские работники попадались разные. Однако было в комсомольской работе и другое: реальная работа с молодежью, помощь в выборе профессии, социализации. А главное – комсомольская работа была живой работой с людьми, которая позволяла любому умному и заинтересованному человеку понять жизнь этих людей, и получить первую управленческую школу. Именно в этой комсомольской среде формировались политические лидеры. Одним из таких ярких лидеров молодежи Абхазии был Сергей Багапш.

С 1982 года 33-летний Сергей Багапш находится уже на партийной работе. С 1982 по 1989 годы он был первым секретарем Очамчырского райкома партии. С учетом того, как были сращены в те годы партийный и государственный механизмы, Сергей Багапш фактически был руководителем Очамчырского района.

В годы его руководства район достиг значительных успехов в деле экономического развития, был достигнут значительный прогресс в росте уровня и качества жизни жителей района. Отмечу такую деталь, получив назначение в Очамчыра, Сергей Васильевич переехал жить в райцентр, прописался там. Причем не только он сам, но и члены его семьи. Таким образом, он и его семья жили в районе, были прикреплены к местным медицинским учреждениям, а дети учились в местной школе. Таким образом, новый руководитель района показал, что он не просто назначенец (пусть и имеющий в районе корни), но человек, живущий проблемами этого района.

На годы руководства Сергеем Васильевичем Багапшем Очамчырского района пришлись и политические потрясения. Перемены, охватившие СССР после 1985 года, привели к межэтническим волнениям во многих союзных и автономных республиках. Начиная с 1987 года, лидеры грузинских неформальных националистических организаций, поддерживаемые (а в ряде случаев, и подталкиваемые) значительной частью грузинской партийной элиты, начали кампанию по упразднению существовавших в Грузинской ССР национальных автономий, в том числе и абхазской. Все это привело к трагическим событиям 9 апреля 1989 года.

После событий 9 апреля лидеры грузинских шовинистов фактически получили карт-бланш на свои действия. Оглядываясь назад, приходится признать, что этот карт-бланш им дали как тбилисские, так и некоторые московские политические круги. Вспомним в этой связи ту оценку, которую дала апрельским событиям 1989 года комиссия съезда народных депутатов СССР.

В июле 1989 года в Абхазии прошли столкновения между грузинскими националистами и представителями абхазского национально-освободительного движения и поддержавших его других национальных общин. Наиболее тяжелыми были дни 15-16 июля 1989 года, когда произошли столкновения не только в Сухуме, но и была осуществлена попытка прорыва 30-тысячной толпой грузинских националистов реки Аалдзга на восточной окраине Очамчыры.

В этой ситуации как руководитель района и как патриот, Сергей Васильевич четко и однозначно встал на защиту своего народа. Более того, именно он оказался организатором отпора грузинским шовинистами в Очамырском районе. Такая ситуация требовала от него не только человеческого, но и гражданского мужества. Заняв четкую и однозначную позицию, Сергей Васильевич рисковал не только своей карьерой и служебным положением, но уже и жизнью.

После событий 1989 года Сергей Багапш был снят с должности руководителя Очамчыры. В 1989—1991 годах он являлся заместителем председателя Государственного агропромышленного комитета Абхазской АССР. В 1992 году Сергей Багапш стал первым заместителем председателя Совмина Абхазии.

Родина в опасности

Именно на этом посту он встретил Отечественную войну народа Абхазии. В годы войны основным направлением деятельности Сергея Багапша была поддержка сражающегося Восточного Фронта и оккупированного населения восточной части Абхазии. В должности первого заместителя председателя Совета министров Абхазии Сергей Багапш был направлен в Москву. Теперь в его функции входили помощь беженцам и поддержание контакта с правительством России. В 1995 году Владислав Ардзинба назначил Сергея Багапша на должность первого вице-премьера Республики Абхазия, который продолжил выполнять функции абхазского представителя при российских правительственных органах.

Отметим, что в качестве неформального переговорщика с российской стороной Сергею Васильевичу очень пригодился его советский опыт и связи. В частности, его опыт работы в комсомоле. Напомню, что в те годы на многих ответственных постах России находились бывшие партийные, комсомольские и советские деятели. Именно хорошие дружеские отношения со многими из них помогали Сергею Васильевичу выходить на очень нужные контакты в политических, дипломатических и даже военных кругах. Наработанный им в те годы пакет связей в российской элите стал его крупным политическим багажом в дальнейшей деятельности.

В 1997—1999 годах Сергей Васильевич занимал пост премьер-министра Республики Абхазия. В тот период он неоднократно руководил абхазской делегацией на переговорах с Грузией, занимался восстановлением разрушенной инфраструктуры в Абхазии. После отставки в 1999 - 2004 годах возглавлял абхазскую энергетическую компанию «Черноморэнерго».

Судьбоносный период Абхазии

Старинная китайская мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Жизненный путь Сергея Багапша пришелся не просто на время перемен, но на время судьбоносных решений для нашего народа. Никто не ожидал, что во второй половине 1980-х годов жизнь многих людей изменится коренным образом и что впереди нас всех ждет не просто крах привычного уклада жизни, но и необходимость жить и работать в новых тяжелых условиях, в которых война, послевоенное безвременье, отсутствие четко прописанных политических и экономических правил игры станет обыденностью.

Не знал этого и Сергей Васильевич. Однако для него постсоветская «школа жизни» была во многом труднее, чем для многих из наших соотечественников. Ведь Сергей Багапш как политик и руководитель нес ответственность не только за себя и свою семью, а за судьбы нашего народа. Успешному и талантливому советскому партийному руководителю приходилось на ходу осваивать специальности военного администратора, дипломата, кризисного правительственного менеджера. Как человек, много лет проработавший с Сергеем Васильевичем, могу сказать, что он очень остро осознавал меру своей ответственности перед страной и ее народом.

О сложности возложенных в те послевоенные года на Сергея Багапша задач говорят следующие факты. Как первый вице-премьер, отвечающий за абхазо-российские отношения, Сергей Васильевич хорошо понимал, что большинство из ельцинского руководства было настроено против Абхазии. Настроено по самым различным причинам – от идеологических до личностных. Однако, как политик и хозяйственник, он понимал, что абхазо-российским связям нет альтернативы. И сумел построить прагматичный диалог с Москвой.

Будучи руководителем правительства и компании «Черноморэнерго», Багапш понимал необходимость прагматичного диалога с грузинской стороной по вопросам ИнгурГЭС. При этом он не мог не осознавать, что его подход и подход грузинских визави к будущему Абхазии не просто разные, а диаметрально противоположные, и что эта разность подходов может повредить диалогу. Однако Сергей Багапш сумел найти общий язык с грузинской стороной по энергетическим вопросам, обойдя вопросы политические.

Время перемен

Решение выдвигаться в 2004 году в президенты далось Сергею Багапш непросто. Сам он так вспоминал в одном из интервью: "Когда мне в первый раз предложили баллотироваться на президентский пост, я категорически отказался. Не хотелось мне лезть в политику. Но единомышленники привели очень много аргументов, и я уже не считал себя вправе оставаться в стороне".

В 2004 году большинство участников политического процесса хорошо понимали, что кто бы ни стал вторым президентом страны, ему придется столкнуться с не меньшими, а то и большими проблемами, чем первому президенту.

Вспомним ту эпоху.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов дала нашей стране независимость де-факто. Однако многочисленные внешние обстоятельства не давали нам возможности оформить этот результат в качестве полноценного политического решения о статусе нашей страны. Не только сама Грузия и поддерживающие ее влиятельные мировые державы, но и тогдашние российские руководители исходили из принципа так называемой «территориальной целостности» Грузии, игнорировали многочисленные политико-правовые аргументы в пользу нашей независимости.

Особо стоит выделить жесткую блокаду 1996 - 1999 годов, когда Абхазия была фактически изолирована от внешнего мира. Блокада нанесла нашей стране и нашему народу не только экономический вред, но и создала предпосылки для тяжелейших социальных последствий. Что такое блокада в разоренной войной стране, лишенной этой войной источников внутреннего развития, вдобавок лишенной всяких внешних источников инвестиций в экономику? Добавьте к этому наполненность нашей страны оружием, наличие людей с непреодоленным поствоенным синдромом, готовых решать свои проблемы далекими от закона методами. Эта блокада консервировала в нашей стране антиправовые нормы и формы поведения, привела к росту преступности.

В плане внешнеполитическом в тот период наша страна находилась в тяжелейшем положении. Нас фактически вынуждали строить некое общее с Грузией государство, а все компромиссные предложения блокировались грузинской стороной. Добавьте к этому постоянную военную угрозу. Часть территории нашей страны – Кодорское ущелье, исторический регион Дал - была оккупирована, а на территории другой части – Галского района действовали многочисленные террористические формирования, управлявшиеся из Тбилиси.

И, наконец, не будем скрывать, что наша внутриполитическая обстановка в тот момент характеризовалась глубочайшим кризисом. В результате сложного сочетания объективных и субъективных моментов в обществе сложилась обстановка, препятствующая здоровой политической конкуренции. Дело не в том, что этой конкуренции не было, а в том, что ее формы принимали крайне опасный для государства и общества характер.

Сформированная в первые послевоенные годы суперпрезидентская форма правления уже была одним из факторов, способствовавших кризисным явлениям. Конечно, для появления такой системы были объективные условия (поствоенная ситуация, блокада, отсутствие определенного международно-правового статуса). Однако фактически такая система оказывалась заложником одной личности – той, что получала президентскую позицию. Если эта личность обладает определенными политическими, моральными и нравственными ограничениями, то это одна ситуация. А если нет? Тогда создаются объективные условия для узурпации этой личностью власти.

Отвечая на возможные возражения, сразу скажу, что Владислав Ардзинба был политиком, понимавшим меру своей ответственности, и не стремившимся использовать власть в своих корыстных интересах. Однако тяжелейшее заболевание, подорвавшее здоровье Первого Президента привело к тому, что власть пытались узурпировать от его имени определенные лица в его окружении.

Такая ситуация вызывала неприятие у многих. В том числе – у меня. Напомню, что в июне 2004 года я подал в отставку с поста министра иностранных дел, будучи несогласным с вышеописанным положением вещей.

С другой стороны, не хотел бы и идеализировать тогдашнюю оппозицию. Она объединяла очень разных людей, как по своим взглядам, так и по мировоззрению и морально-нравственным установкам.

Кто-то просто понимал кризисность и опасность ситуации и хотел помочь своему народу и государству. Кто-то был искренен в своем желании помочь, но заблуждался. А кто-то просто желал использовать недовольство и прорваться к власти, от которой был оторван в предшествовавший период. Вот такую страну с набором внешне- и внутриполитических проблем и обстоятельств пришлось бы принять любому победителю выборов 2004 года.

Оглядываясь назад, хочу сказать, что Сергей Багапш был, наверное, самым подготовленным кандидатом в президенты из тех, кого зарегистрировал ЦИК. Говорю это как человек, который сам баллотировался тогда в президенты. В пользу такого утверждения говорил и советский партийно-хозяйственный опыт Сергея Васильевича и его послевоенный опыт работы на постах первого вице-премьера, премьера и главы «Черноморэнерго».

Президентская предвыборная кампания лета 2004 года дала возможность Сергею Васильевичу проявить себя не только как хозяйственника и дипломата, но и как яркого самобытного и очень умелого политика. Но создавшаяся тогда морально-психологическая атмосфера была явно не в его пользу.

Политические оппоненты Багапша обвиняли его в прогрузинских симпатиях и антироссийских наклонностях. Отметим, что образ Сергея Багапша как грузинского ставленника и противника России был внедрен не только в широкие массы, но и, что особенно опасно, в этом удалось убедить влиятельную часть российских экспертов и даже политиков.

И противники Багапша не только убедили определенных российских политиков и экспертов в его якобы прогрузинскости, но и пытались вовлечь Россию во внутриабхазское политическое противостояние. Знаменитый концерт на сухумском стадионе, где один из приехавших из России артистов спутал нашу страну с Аджарией, был лишь один из таких эпизодов.

Куда менее безобидным было закрытие российско-абхазской границы в самый разгар мандаринового сезона. И дело не только в экономическом ущербе для очень большого числа крестьян-производителей и их семей. Дело в другом. Те, кто убеждал своих недальновидных российских визави пойти на этот шаг, считали, что тем самым они достигают локальной политической цели. Однако в реальности это задевало чувства значительной части абхазского общества. Добавьте к этому то, что творилось тогда на улицах. Фактически мы имели дело с серией уличных стычек, апофеозом которых стал штурм комплекса правительственных зданий.

Ну и наконец, хотел бы напомнить, что из Тбилиси в тот момент раздавались голоса о том, что хорошо бы прекратить творящийся в "абхазской автономии" хаос.

Вспоминая события и атмосферу тех дней, нужно четко понимать, что мы стояли на пороге очень крупных неприятностей. И итогом этих неприятностей могла стать не просто гражданская война, но и вмешательство в нее третьих сторон (в первую очередь, грузинской). А главное, такой политический кризис провоцировал отношение к нам в мире как к якобы несостоявшемуся государству.

Логика событий фактически загоняла Сергея Багапша и его сторонников в ловушку: либо признать свое поражение, либо радикализовать процесс. А значит, взять на себя моральную ответственность за гражданскую смуту.

Однако Сергей Багапш пошел третьим путем. Он проявил необходимую жесткость и не дал отнять у себя победу. Но в решающий момент он проявил свои дипломатические способности и был одним из творцов формулы компромисса. Он не только обнулил все политические претензии к своему сопернику и его сторонникам, но и пригласил его в свою команду на должность вице-президента.

Хотелось бы в связи с этим высказаться и на одну деликатную тему. Многие противники Сергея Багапша любят спекулировать на том, что якобы наш Первый Президент Владислав Ардзинба не желал видеть Сергея Васильевича в президентском кресле и был якобы сильно огорчен тем, что это все-таки произошло.

В отличие от авторов этих утверждений я был непосредственным участником событий, и я присутствовал на решающем совещании, на котором было принято решение о совместном выходе на выборы Багапша и Хаджимба. И я хорошо помню, что когда один из участников того совещания предложил узнать мнение Владислава Ардзинба по столь необычному компромиссному решению, собравшиеся поручили тогдашнему помощнику президента Астамуру Тания выяснить этот вопрос у Владислава Григорьевича.

Как участник событий скажу, что компромиссная формула не только не вызвала отторжения у Владислава Григорьевича, но, более того, он высказался за скорейшее претворение этой формулы в жизнь.

И дальнейшие человеческие отношения между Владиславом Григорьевичем и Сергеем Васильевичем свидетельствуют о том, что первый и второй президенты нашей страны, несмотря на те или иные тактические расхождения, относились друг к другу с глубоким уважением.

Восстановление страны

Будучи избранными в январе 2005 года президентом, Сергею Багапшу пришлось решать сразу несколько проблем.

Во-первых, надо было преодолеть раскол общества. Усилиями политиканов, возомнивших себя политиками, антибагапшевская истерия лета - осени 2004 года привела к расколу нашего общества, последствия которого мы ощущаем и сегодня. Вступив в коалицию со своим ближайшим политическим оппонентом Раулем Хаджимба, Сергей Васильевич не просто решил раздать всем уютные места. Он сумел построить систему кадровых назначений так, что не просто раздал места всем желающим, а назначил людей так, чтобы они смогли проявить свои способности.

Отметим, что тандем Багапш - Хаджимба просуществовал до весны 2009 года. И уход Рауля Хаджимба с поста вице-президента был связан не с теми или иными действиями Сергея Багапша и его команды, а с тем, что Хаджимба захотел продолжить свой путь в качестве самостоятельного политика.

При этом президентская предвыборная кампания 2009 года разительно отличалась от кампании 2004 года. Не было ни истерик, ни административного давления, ни того раскола общества, которым сопровождались выборы 2004 года. И в этом огромная личная заслуга Сергея Васильевича.

Во-вторых, надо было наладить отношения с Россией. Нужно было не только преодолеть отношение к себе, как к якобы антироссийской фигуре, но и изменить предубеждение к России, которое возникло осенью 2004 года в результате неуклюжих действий некоторых российских деятелей.

Надо сказать, что именно в первые годы правления Сергея Багапша было немало сделано для того, чтобы начался процесс послевоенного восстановления экономики и инфраструктуры. Все это требовало мобилизации внутренних ресурсов и внешних источников, а значит, и взаимодействия с российской стороной. Именно во времена президентства Сергея Багапша еще до признания были налажены регулярные рабочие контакты с российскими правительственными ведомствами.

В-третьих, никто не отменял работу по признанию Абхазии и ликвидацию грузинской военной угрозы.

Отметим, что военная угроза со стороны Грузии до 2008 года не только не ослабевала, но и усиливалась. В 2006 году грузинские власти разместили в Кодорском ущелье так называемое правительство Абхазской автономии. Вместо партизанских иррегулярных сванских отрядов туда были введены полноценные армия и полиция. Таким образом, угроза военного вторжения со стороны Грузии усилилась. В 2007 году вооруженные провокации с грузинской стороны продолжились

Так, 20 сентября 2007 года отряд грузинского спецназа совершил нападение на группу абхазских военнослужащих на территории Ткуарчалского района.

30 октября того же года патруль миротворческих сил СНГ, разоруживший агрессивно настроенных представителей грузинской полиции, был окружён превосходящими силами спецназа Грузии.

Напомню также, что первые планы грузинского руководства по развязыванию войны в 2008 году касались именно Абхазии. И были они связаны с провальным для официального Тбилиси характером саммита НАТО в Бухаресте 2 - 4 апреля 2008 года, на котором Саакашвили и президент Украины Ющенко пытались получить План доступа к членству в НАТО. Напомним, что тот саммит назвали саммитом больших надежд и больших скандалов. Грузию и Украину поддерживали в их стремлениях представители американской администрации (особенно "ястребы" из окружения вице-президента Дика Чейни). Против были представители "старой Европы" - Германии и Франции.

После этого провала Михаил Саакашвили сделал ставку на решения абхазской и югоосетинской проблем военным путем. Этим он пытался не только решить вопрос так называемой территориальной целостности Грузии, но спровоцировать военно-политическую конфронтацию между Россией и Западом, чтобы использовать это для достижения своей главной цели - вступления в НАТО.

Уже в ночь с 6 на 7 апреля 2008 года Сергей Багапш провел закрытые консультации с высокопоставленными представителями Министерства обороны России. Российские представители проинформировали Сергея Васильевича о том, что грузинской стороной рассматриваются варианты военного разрешения абхазской проблемы, и что в качестве первоочередной меры планируются авиационные бомбардировки крупных городов и населенных пунктов Абхазии.

В ходе этих консультаций были достигнуты договоренности о развертывании пункта ПВО в районе Очамчыры. После провала плана бомбардировок нашей территории грузинская сторона перешла к планированию открытого вторжения в Абхазию. В мае 2008 года нам было достоверно известно о том, что существует план вторжения.

Несколько раз менялась его дата. Отмечу, что первоначально дата нападения была намечена на 7 мая 2008 года, то есть на день инаугурации Дмитрия Медведева. И вновь в результате консультаций абхазской и российской сторон были приняты меры для недопущения военного вторжения. В частности, под предлогом ремонта железнодорожного полотна были введены дополнительные российские вооруженные силы.

Не добившись ничего вооруженным путем, грузинская сторона перешла к шантажу абхазского руководства. Еще в начале июня 2008 года грузинское руководство предложило Абхазии провести двустороннюю грузино-абхазскую встречу без участия России. Она состоялась в Стокгольме. С грузинской стороны в ней участвовали ближайшие политические соратники Михаила Саакашвили — представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания, министр реинтеграции Темур Якобашвили, замглавы МИД Гига Бокерия, министр культуры Ника Руруа.

Нам открыто говорили, что сейчас грузинская сторона "наведет порядок" в Южной Осетии, а потом перейдет к решению и абхазской проблемы. Говорили также, что Россия не будет вмешиваться и помогать нам.

В этой ситуации Сергей Багапш 26 июня 2008 года встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. В ходе той встречи обсуждаются возможные меры, которые будут приняты в случае грузинской агрессии.

В ходе событий 8 - 12 августа 2008 года Абхазия не только вступает в войну в знак солидарности с Южной Осетией, но и освобождает Кодорское ущелье. Стратегическое значение этого события трудно переоценить, так как ликвидация грузинского присутствия в Кодорском ущелье лишала Тбилиси стратегического преимущества в случае возобновления военных действий.

И, наконец, 26 августа 2008 года Россия признала Независимость Абхазии. В этом признании - огромная заслуга Сергея Багапша как человека и дипломата.

Напомню, что после пятидневной войны российская сторона предложила Сухуму и Цхинвалу план создания конфедеративного союза между Южной Осетией и Абхазией. В МИД России был даже подготовлен текст соглашения о таком союзе, который был передан Сергею Багапшу. Соглашение предполагало возможность присоединения к союзу других стран, в первую очередь, Грузии.

Если бы такое соглашение было заключено, то это могло стать определенного рода решением почти для всех: Россия бы сумела остаться верной принципу неделимости постсоветских границ и избежала бы конфронтации с Западом. Европа и США показали бы, что "косовский прецедент" не распространяется на постсоветскую территорию. И Грузии такой вариант помог бы сохранить остатки иллюзий.

Однако это категорически не устраивало Абхазию и Южную Осетию. И тут проявился характер Сергея Васильевича, который заявил о своем несогласии с таким вариантом. Уверен, что именно эта проявленная им твердость была одной из тех гирек, перевесивших чашу весов в пользу решения о признании нашей независимости.

26 августа Независимость Абхазии признала Россия. 4 сентября ее примеру последовала Никарагуа, 10 октября - Венесуэла.

Почти сразу же после российского и никарагуанского признания Сергей Багапш погружается в установление нормальных межгосударственных отношений с другими странами.

Уже 17 сентября 2008 года был подписан рамочный российско-абхазский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Именно этот договор послужил основой для многочисленных абхазо-российских межгосударственных и межведомственных соглашений.

В 2009 году, несмотря на предвыборную кампанию, Сергей Багапш сумел наладить полноценное сотрудничество с российскими государственными структурами. После своего избрания на второй срок 16 - 18 февраля 2010 года Сергей Багапш совершил визит в Российскую Федерацию.

В период 2010 - 2011 годов Сергей Багапш сосредоточился на вопросах международного признания Республики Абхазия. В 2010 году президент посетил с визитами не только Россию, но и Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, где встретился с представителями государственного руководства и провёл переговоры.

2010-2011 годы были периодом не только внешнеполитической активности Сергея Васильевича. Это был период надежд в нашей внутренней жизни. Надежд на стабильность, на переход от ситуации поствоенного восстановления к поступательному долгосрочному развитию.

Сам Сергей Васильевич определял свои задачи того времени так: "Мне часто говорят, твои сегодняшние труды пожнут другие люди, которые лет через 15 будут во главе республики, ты отдаешь им свои лавры. Они соберут урожай, который ты сегодня сеешь, и народ будет благодарен им, а не тебе. Я к этому отношусь очень спокойно. Это нормально - работать на перспективу. Иначе ты не президент, а временщик. Я не могу жить только сегодняшним днем. И именно поэтому для меня нет соблазна в принятии популистских решений, чтобы остаться в памяти народа как один из лучших его руководителей. Для меня главное - так отработать свое президентство, чтобы перед самим собой не было стыдно. Я пришел на президентскую должность не как маленький «корольчик», а как менеджер, избираемый народом на определенный срок. Управлять процессами, экономикой, тем, что происходит. Буду справляться – будет доволен народ. Не буду справляться – я найду мужество признаться себе в этом и вовремя уйти. Моя задача сегодня - заложить такую основу, чтобы тому, кто будет после меня, работалось спокойно уже в стабильной стране, в стабильной республике. Потому что серьезный бизнес и инвестиции идут туда, где есть политическая стабильность".

К сожалению, этим надеждам не суждено было сбыться. Преждевременная смерть Сергея Васильевича от тяжелого заболевания привела к тому, что переход к поступательному развитию был сменен сначала застоем, а потом растянутым на несколько лет политическим кризисом.

Сегодня - в день юбилея Сергея Васильевича - мы должны не только отдать долг памяти этому выдающемуся политическому деятелю, но и сделать все, чтобы наша страна вернулась на путь поступательного развития, на который второй Президент Абхазии последовательно выводил нашу страну в годы своего президентства.