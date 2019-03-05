РОЛЬ СЕРГЕЯ БАГАПША В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ, ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ РА ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В СУХУМЕ

Сухум. 5 марта 2019 г. Абхазия-Информ . В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша (1949-2011 гг.), в Сухуме провели международную научно-практическую конференцию «Роль Сергея Багапша в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости РА».

Конференцию, которая проходила в конференц-зале Кабинета Министров, вели президент Фонда С.В. Багапша, бывший вице-президент РА Михаил Логуа и премьер-министр Валерий Бганба.

На конференции присутствовали родственники С.В. Багапша, президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, представители различных политических партий и общественных организаций, студенты Абхазского госуниверситета.

С большого экрана транслировалась видеохроника о разных годах жизни и деятельности С.В. Багапша.

«Сегодня нас здесь собрала знаменательная дата – 70-летие Второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш. Годы государственной деятельности Сергея Багапша были полны событий и по праву занимают весомое место в современной истории Абхазии. С именем Сергея Васильевича Багапша связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права, его роль в становлении абхазской государственности и активизации всего комплекса развития молодого государства сложно переоценить.

В памяти коллег, соратников, всех собравшихся сегодня в этом зале Сергей Васильевич Багапш остался как принципиальный сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, отношений с братскими народами всего Кавказа.

Его трудовая биография является примером беззаветного служения Родине. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, развитию и процветанию родной земли. Он стремился принести как можно больше пользы своим согражданам, достичь максимально эффективного результата.

Уверен, совместными усилиями и единением народа Апсны будут реализованы все начинания Сергея Васильевича, что станет лучшей данью его памяти. Спасибо всем кто сегодня с нами вспоминает жизненный путь и карьеру Второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш», - сказал премьер-министр Валерий Бганба.

Лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба выступил с основным докладом. Он сказал, что для него Сергей Васильевич - это не просто историческая фигура, а живой человек, которому пришлось пройти большой и сложный путь.

Второй президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, приехавший на юбилейные мероприятия, особо подчеркнул, что с Сергеем Васильевичем его связывали не только межгосударственные контакты, но и братские отношения. «Я сам прошел через те же испытания, что и Сергей Васильевич. Наши народы, как два брата. История это доказала, мы вместе с вами прошли через тяжелейшие испытания. Вам повезло, что у вас были два таких великих человека – Владислав Ардзинба и Сергей Багапш».

Кокойты также говорил о человечности Сергея Васильевича, о том, что он придавал огромное значение единству народа и делал все от него зависящее для достижения общественного согласия.

Кокойты также подчеркнул, что Сергей Васильевич очень ценил и уважал первого президента В. Г. Ардзинба. «Мне, как президенту РЮО было очень легко и комфортно работать с Сергеем Васильевичем. Если бы он сегодня стоял на этой трибуне, то поблагодарил бы своих соратников и всех тех, кто был рядом с ним», - сказал Эдуард Кокойты.

Большой друг Абхазии, депутат Государственной Думы РФ I, II и IV созывов, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин выразил благодарность организаторам конференции и других юбилейных мероприятий, связанных с 70-летием С.В. Багапша.

«Это нужно не только для того, чтобы сказать доброе слово родным и близким. Это нужно для того, чтобы укрепить историческую память в национальном самосознании», - отметил российский политик.

Он особо отметил «природную величавость» Сергея Багапша, которая дана не каждому. «Она соединялась с человеческой скромностью. Независимо от того, чем он занимался, несмотря на должности, которые он занимал, он обладал могучим обаянием, был доброжелательным к любому собеседнику», - сказал Бабурин,

По словам Бабурина, Сергей Васильевич исповедовал принцип: «Если у человека есть враги, то он с ними воюет и уничтожает. А если нет войны, то человека - не враги, а противники, которых надо переубеждать, с которыми нужно обсуждать проблемы, чтобы сообща вырабатывать подходы и решения».

Бабурин считает, что этим принципом следует руководствоваться в политической реальности.

Сергей Бабурин также выразил огромную признательность легендарной личности, первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, с именем которого связана Победа народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.

«Второй президент РА С.В. Багапш - это президент осуществления надежд и возрождения, которые не просто привели республику к признанию, но и показали, что Абхазия способна исправлять и залечивать раны и развиваться», - отметил Бабурин.

Он предостерег Абхазию от повторения некоторых ошибок, которые имели место в России.

«Абхазии не нужно повторять многие наши ошибки. Нельзя копировать наше законодательство, связанное с частной собственностью или с природными ресурсами, чтобы не отдать природные ресурсы под контроль иноземному капиталу и транснациональным корпорациям», - отметил Бабурин.

Российский политик предложил придать конституционный статус Совету старейшин, а также повысит возрастной ценза для руководителя государства.

Политолог Андраник Мигранян говорил о Сергее Багапше как о выдающемся политике, который достойно представлял свой народ как внутри страны, так и за ее пределами.

Мигранян назвал крупным историческим событием компромиссное решение, которое было принято благодаря Сергею Васильевичу Багапшу в 2004 году и избавившему абхазское государство от возможных катастрофических последствий.

На конференции также выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, юрист Сария Миканба (АГУ), депутат Парламента Аслан Бжания, бывший министр иностранных дел ВячеславЧчирикб, президент Фонда С.В. Багапша Михаил Логуа.