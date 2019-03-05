В СУХУМЕ И МОСКВЕ ПРОВОДЯТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 90-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Сухум. 6 марта. Абхазия-Информ. Сегодня Фазилю Искандеру (1929 – 2016 г.г.). исполнилось бы 90 лет.
Вечер памяти писателя состоится в Сухуме, в Русском театре драмы, носящем имя Фазиля Абдуловича Искандера. Актеры театра подготовили мемориально-поэтическую композицию по мотивам произведений литературного классика. Организаторы мероприятия - министерство культуры и охраны историко-культурного наследия и литературно-мемориальный музей Д. Гулиа.
Сегодня в российской столице в Государственном музее А.С. Пушкина состоится вечер памяти писателя.
В программе вечера:
- экспозиция уникальной коллекции книг Фазиля Искандера, изданных на разных языках народов мира;
- презентация нового сборника поэзии «Звездный камень» ( издательство «Время»);
- поэзия Искандера прозвучит впервые в исполнении актера Вениамина Смехова;
- музыкальным подарком отметит юбилей любимого писателя народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава;
- на вечере выступят друзья и почитатели творчества писателя: автор книги о Искандере «Смех против страха» литературовед Наталия Иванова, литературовед и историк Игорь Волгин, поэт, бард и драматург Юлий Ким, композитор и исполнитель Лариса Новосельцева, поэт Константин Скворцов, кинорежиссер Сергей Коковкин и др;
- выступление детского ансамбля абхазского танца “Амцабз” (г. Москва).
Вечер организуют Государственный музей А.С. Пушкина и Международный фонд культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” при содействии Московской абхазской диаспоры.
Писатель Фазиль Искандер ушел из жизни 31 июля 2016 г. Он родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самые знаменитые его произведения - романы "Сандро из Чегема", "Человек и его окрестности", повести "Стоянка человека", "Кролики и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка", не менее известны сборники стихотворений "Доброта земли", "Зеленый дождь", "Молодость моря", "Зори земли". Сюжет многих произведений разворачивается в селе Чегем, где автор провел большую часть детства.
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