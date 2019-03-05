В СУХУМЕ И МОСКВЕ ПРОВОДЯТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 90-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Вечер памяти писателя состоится в Сухуме, в Русском театре драмы, носящем имя Фазиля Абдуловича Искандера. Актеры театра подготовили мемориально-поэтическую композицию по мотивам произведений литературного классика. Организаторы мероприятия - министерство культуры и охраны историко-культурного наследия и литературно-мемориальный музей Д. Гулиа.

Сегодня в российской столице в Государственном музее А.С. Пушкина состоится вечер памяти писателя.

В программе вечера:

экспозиция уникальной коллекции книг Фазиля Искандера, изданных на разных языках народов мира;

презентация нового сборника поэзии «Звездный камень» ( издательство «Время»);

поэзия Искандера прозвучит впервые в исполнении актера Вениамина Смехова;

музыкальным подарком отметит юбилей любимого писателя народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава;

на вечере выступят друзья и почитатели творчества писателя: автор книги о Искандере «Смех против страха» литературовед Наталия Иванова, литературовед и историк Игорь Волгин, поэт, бард и драматург Юлий Ким, композитор и исполнитель Лариса Новосельцева, поэт Константин Скворцов, кинорежиссер Сергей Коковкин и др;

выступление детского ансамбля абхазского танца “Амцабз” (г. Москва).

Вечер организуют Государственный музей А.С. Пушкина и Международный фонд культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” при содействии Московской абхазской диаспоры.

Писатель Фазиль Искандер ушел из жизни 31 июля 2016 г. Он родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самые знаменитые его произведения - романы "Сандро из Чегема", "Человек и его окрестности", повести "Стоянка человека", "Кролики и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка", не менее известны сборники стихотворений "Доброта земли", "Зеленый дождь", "Молодость моря", "Зори земли". Сюжет многих произведений разворачивается в селе Чегем, где автор провел большую часть детства.