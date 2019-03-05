НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА «СЕРГЕЙ БАГАПШ ВЕЛ СЕБЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ СОПЕРНИКУ НЕ КАК СОПЕРНИК, А КАК ЧЕЛОВЕК»

Член Общественной палаты журналист и писатель Надежда Венедиктова, начала писать книгу воспоминаний, в которой «в обобщенной форме, не впадая в утомительные для читателя подробности», пытается «представить, что сделали для общества и государства наши яркие политические деятели».

«Размышляя о Сергее Васильевиче, я для себя пришла к выводу о двух главных делах, которые он сделал для Абхазии.

Первое. Во время ожесточенной президентской кампании 2004 года он вел себя по отношению к своему основному сопернику не как соперник, а как человек. Я помню, как он, обняв за плечи Рауля Хаджимба, говорил: «Мой брат». В условиях того ожесточенного противостояния для меня это был яркий урок человечности и мудрости. То, что та ситуация не дошла до гражданской войны (все хорошо помнят напряжение, которое тогда царило в стране) - в этом большая заслуга Сергея Васильевича.

Вторая заслуга Багапша состояла в том, что он переломил отношение российского руководства к тому, что он стал президентом, поскольку Абхазия избрала в то время именно его. Я помню, какое чувство гордости испытывали простые люди за то, что мы все таки настояли на своем выборе. Буквально через несколько недель делегация абхазских журналистов поехала в Стамбул. Всех более всего интересовало, что и как именно произошло в Абхазии

Представьте себе, что президент крохотной страны, никем не признанной, едет в Кремль. Он как то рассказывал нам, как это было. Вот он сидит напротив таких людей, как Путин, Бортников и другие. И они смотрят на него не самым любезным образом. Сергей Васильевич сумел и на человеческом, и на политическом уровне переломить ситуацию, показать, что Россия не должна враждовать с Абхазией только потому, что ее народ сделал свой самостоятельный выбор. Ему удалось наладить нормальные отношения с Россией, очень важные для Абхазии в тот момент, да и не только в тот момент.

Вот эти две заслуги Сергея Васильевича Багапша останутся в истории. И народ Абхазии должен об этом всегда помнить», - сказала Надежда Венедиктова.

Сотрудник Центра Гуманитарных Программ Лиана Кварчелия обратила внимание на то, как Багапш ценил человеческую жизнь.

«Когда в 2006 году Грузия ввела свои войска в верхнюю часть Кодорского ущелья, стали раздаваться голоса некоторых его критиков с требованием немедленного ответа. На мой взгляд, Сергей Васильевич повел себя очень сдержанно и мудро. Если бы мы тогда попытались освободить Кодорское ущелье, это могло бы привести к большим человеческим жертвам. Перспективы же победы в той ситуации, в которой мы тогда находились, были призрачными. Сергей Васильевич попытался все- таки извлечь политические выгоды из той ситуации. А потом наступил 2008 год, Кодорское ущелье было освобождено фактически бескровно.

В тот период принимались некоторые политические решения, о которых, может быть, пока рано говорить. Сергей Васильевич прислушивался к мнению других, не считал, что он должен принимать все решения единолично, что он сам знает больше всех и лучше всех.

Когда был опубликован доклад Хайди Тальявини, мне писали европейские эксперты и отмечали очевидность того, что у Абхазии в той ситуации был моральный перевес. Многие были заинтересованы в том, чтобы Сергей Васильевич выступил на разных международных площадках. Буквально накануне его последней поездки в Москву его пригласили в Королевский институт в Лондон. Он готовился к этому выступлению, вызвал меня и попросил тоже помочь в подготовке выступления. Но воспользоваться этим моральным перевесом, который тогда был у Абхазии, в том числе благодаря Сергею Васильевичу, к сожалению, не удалось.

Очень многие из тех, кто встречался с ним, приезжая в Абхазию, сохранили добрую память о нем. И эксперты, и представители разных международных организаций, и журналисты говорили, что ему надо чаще выезжать за рубеж и выступать. Он действительно производил впечатление человека, который смотрит вперед. Он был очень добрым и внимательным к окружающим», - поделилась своими мыслями Лиана Кварчелия.