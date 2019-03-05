«БАГАПШ СОЗДАВАЛ ПАРТИЮ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНА ПОСЛЕ ЕГО УХОДА ИЗ ЖИЗНИ СТАЛА В 2014 ГОДУ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА», СЧИТАЮТ В «АЙТАИРА»

В своем докладе бывший министр иностранных дел, бывший премьер-министр заявил о возглавляемой им сегодня партии следующее: «Эту партию в 2004 году с группой своих соратников основал именно Сергей Васильевич. Основал не как свой предвыборный проект, как политическую силу, которая и после его смерти играет заметную роль в абхазской политике».

Сухум. 6 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная организация «Айтаира» выступила с комментарием некоторых положений доклада председателя политсовета партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, с которым он выступил на международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию второго президента Абхазии Сергея Багапша.

В «Айтайра» согласны с этим утверждением Шамба. Вместе с тем они считают, что «Сергей Васильевич Багапш создавал партию не для того, чтобы она после его ухода из жизни стала в 2014 году движущей силой государственного переворота в Абхазии»

«Он (С. Багапш – ред. АИ) не мог ни желать этого, ни предвидеть. Однако это случилось. И возглавляли тогда «Единую Абхазию» некоторые бывшие соратники основателя партии», - заявляет «Айтайра».

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КОММЕНТАРИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЙТАИРА

Как уже отмечала Общественная организация «Айтаира», предвыборная кампания в Абхазии началась намного раньше официального старта. И в целях саморекламы отдельные политические организации стали использовать любой повод, любую площадку, даже не очень уместную, такую как конференцию, посвященную памяти выдающегося государственного деятеля, второго Президента Республики Абхазия С.В. Багапша.

Абхазское общество само оценит этическую сторону подобных пиар-методов – наше общество достаточно зрелое. Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на очевидные факты, прямо противоречащие действительности и вступающие в конфликт с логикой, которые были озвучены лидером партии «Единая Абхазия» С.М. Шамба.

В своем докладе на упомянутой конференции бывший министр иностранных дел, бывший премьер-министр заявил о возглавляемой им сегодня партии следующее: «Эту партию в 2004 году с группой своих соратников основал именно Сергей Васильевич. Основал не как свой предвыборный проект, как политическую силу, которая и после его смерти играет заметную роль в абхазской политике».

Мы не можем не согласиться с этим утверждением. Это правда: Сергей Васильевич Багапш создавал партию не для того, чтобы она после его ухода из жизни, стала в 2014 году движущей силой государственного переворота в Абхазии. Он не мог ни желать этого, ни предвидеть. Однако это случилось. И возглавляли тогда «Единую Абхазию» некоторые бывшие соратники основателя партии.

Еще один политический тезис сегодняшнего лидера «Единой Абхазии» опровергается реальными фактами.

С.М. Шамба заявляет: «… На всех трех альтернативных президентских выборах побеждал кандидат, поддержанный партией «Единая Абхазия». Но это не совсем так.

Как всем известно, кандидаты, поддержанные «Единой Абхазией», побеждали в 2005 (С.В. Багапш), в 2009 (С.В. Багапш), в 2014г. (Р.Д. Хаджимба). В то же время, в нашей стране президентские выборы с 2005 года проходили четыре раза, а не три, все они были конкурентными. Нам неизвестно, какие из выборов С.М. Шамба считает альтернативными, а какие – не признает. Другим фактом является то, что на выборах в 2011 году он, поддержанный партией «Единая Абхазия», не победил. Тогда народ проголосовал за А.З. Анкваба. Насколько два с небольшим года президентства А.З. Анкваба были «застойными», оставим на совести лидера «Единой Абхазии», да и народ рассудит.

Напомним также, что победу Р.Д. Хаджимба в 2014 году действительно обеспечивала «Единая Абхазия» в составе Координационного Совета. Думаем, свою причастность к этим событиям отрицать С.М. Шамба не станет.

И последнее: добрые слова человеку важно, все же, говорить и при его жизни. Как и оценивать его деятельность. Не будем тут ничего конкретизировать: не считаем этичным.

Общественная организация «Айтаира»

г. Сухум, 6 марта 2019 г.