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Абхазия Информ

МИМОЗА ИЗ АБХАЗИИ К 8 МАРТА

Новости Четверг, 07 марта 2019 10:02
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МИМОЗА ИЗ АБХАЗИИ К 8 МАРТА

 

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе пик «мимозового сезона». Главный символ 8 марта - мимозу (акацию серебристую) в преддверии праздника ввозят из Республики Абхазия до 10 тонн в сутки. В Россию ввезено уже более 155 тонн цветов. Ежедневно через границу проходит до 10 грузовых машин с душистым грузом.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за весь сезон планируется оформить рекордные 160 тонн «золотых букетов» из сопредельного государства. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2018 г. было оформлено порядка 90 тонн цветов.

«В этом году сезон созревания серебристой акации начался примерно на две недели раньше традиционного созревания. На данный момент оформлено 155 тонн цветочной продукции», — рассказал и. о. начальника поста МАПП «Адлер» Сочинской таможни Владимир Бондаренко.

На пункте досмотра автомобили с цветами сканирует мобильный комплекс и за считанные минуты идентифицирует груз. Этой весной таможенники пока не находили контрабанды в автомобилях.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 марта 2019 10:06

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