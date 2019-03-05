МИМОЗА ИЗ АБХАЗИИ К 8 МАРТА

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе пик «мимозового сезона». Главный символ 8 марта - мимозу (акацию серебристую) в преддверии праздника ввозят из Республики Абхазия до 10 тонн в сутки. В Россию ввезено уже более 155 тонн цветов. Ежедневно через границу проходит до 10 грузовых машин с душистым грузом.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за весь сезон планируется оформить рекордные 160 тонн «золотых букетов» из сопредельного государства. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2018 г. было оформлено порядка 90 тонн цветов.