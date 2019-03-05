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Абхазия Информ

ИНАР ГИЦБА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Новости Понедельник, 11 марта 2019 12:48
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ИНАР ГИЦБА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АГЕНТСТВА

 

Сухум. 11 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Инар Гицба по собственному желанию ушел с должности директора Государственного инвестиционного агентства. Об этом сообщает министерство экономики РА на своей странице в Фейсбуке.

«Инар Альбертович внес большой личный вклад в развитие Госинвестагентства, которое сегодня по праву может считаться одним из самых современных и деятельных госучреждений в Абхазии», - говорится в сообщении.

Министерство экономики благодарит Инара Гицба за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

11 января 2018 приказом министра экономики Инар Гицба был назначен директором Государственного инвестиционного агентства.

8 декабря 2017 года Гицба был избран исполнительным секретарем Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

«Я остаюсь послом по особым поручениям МИД Абхазии и намерен сосредоточиться на работе в ВААК», - сказал корр. «Абхазия-Информ» И. Гицба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2019 12:55

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