ИНАР ГИЦБА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АГЕНТСТВА
Сухум. 11 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Инар Гицба по собственному желанию ушел с должности директора Государственного инвестиционного агентства. Об этом сообщает министерство экономики РА на своей странице в Фейсбуке.
«Инар Альбертович внес большой личный вклад в развитие Госинвестагентства, которое сегодня по праву может считаться одним из самых современных и деятельных госучреждений в Абхазии», - говорится в сообщении.
Министерство экономики благодарит Инара Гицба за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
11 января 2018 приказом министра экономики Инар Гицба был назначен директором Государственного инвестиционного агентства.
8 декабря 2017 года Гицба был избран исполнительным секретарем Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
«Я остаюсь послом по особым поручениям МИД Абхазии и намерен сосредоточиться на работе в ВААК», - сказал корр. «Абхазия-Информ» И. Гицба.
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