Сухум. 11 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Инар Гицба по собственному желанию ушел с должности директора Государственного инвестиционного агентства. Об этом сообщает министерство экономики РА на своей странице в Фейсбуке.

«Инар Альбертович внес большой личный вклад в развитие Госинвестагентства, которое сегодня по праву может считаться одним из самых современных и деятельных госучреждений в Абхазии», - говорится в сообщении.