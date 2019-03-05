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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОБЫТОЙ РОССИЙСКИМИ СУДАМИ ХАМСЫ

Новости Понедельник, 11 марта 2019 10:07
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Сухум 11 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Абхазия согласилась упростить условия промысла хамсы в своих водах для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

Договоренность об этом достигнута в ходе совещания в Сухуме делегации рыбопромышленников из Ростовской области и властей РА. Ростовскую делегацию возглавлял руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев, который встретился с министром сельского хозяйства Абхазии Амираном Какалия.

Как сообщает Росрыболовство, абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур.

Подробнее: https://don24.ru/rubric/politika/anchous-po-evropeyski-rostovskie-rybaki-soglasovali-usloviya-promysla-s-abhaziey.html

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 11 марта 2019 10:14

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