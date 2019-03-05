ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ АБХАЗИИ ИМЕЕТ МЕСТО ГЕНДЕРНЫЙ ДИСБАЛАНС, СЧИТАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 8 марта 2019 г. Абхазия-Информ . 14 общественных организаций Абхазии обращаются к руководству и общественности страны с призывом «предпринять усилия с целью повышения статуса женщин в Абхазии и защиты их прав и интересов». «Несомненно, это ускорит процесс построения правового демократического государства, а также будет способствовать решению судьбоносных государственных задач и обеспечению достойной жизни для всех граждан нашей страны», - отмечается в Обращении общественных организаций, распространенном 8 марта - в Международный женский день.

На сегодняшний день 8 марта - это один из самых теплых праздников, когда женщины получают многочисленные поздравления, цветы и подарки. Однако не следует забывать, что своими корнями праздник уходит в длительную борьбу женщин за свои гражданские и политические права. Будет справедливо считать 8 марта днем международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Согласно международным стандартам, социальный статус женщины в обществе является показателем уровня демократизации страны. Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины, и поэтому на сегодняшний день трудно дать однозначную оценку положению женщины в современном абхазском обществе. С одной стороны, ей доступно образование и участие в общественной жизни, а с другой – её доступ на уровень принятия решений весьма ограничен. Вследствие этого в последние годы в Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия только одна женщина, а в Правительстве - только две женщины возглавляют министерства. Принятый по инициативе Ассоциации женщин Абхазии в 2008 году Парламентом Закон "О равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин в Республике Абхазия", казалось, создавал условия для более активного участия женщин в политической жизни страны. Однако на практике он так и не заработал, т.к. не были созданы механизмы его реализации.

Несомненно, многие осознают, что гендерный дисбаланс во властных структурах Абхазии присутствует, однако, никто, кроме представителей общественных организаций, не уделяет этой проблеме должного внимания и даже не озвучивает ее. И это вызывает сожаление, поскольку женщины Абхазии никогда не стояли в стороне от проблем, которые переживала наша страна. Достаточно вспомнить какую роль сыграли женщины в годы Отечественной войны народа Абхазии, а также в тяжелые послевоенные блокадные годы, когда женщинам пришлось взять на себя заботу о выживании семьи. И сегодня женщины успешно занимаются решением актуальных задач в сфере образования и науки, культуры и духовного развития. Именно женщины активно занимаются защитой прав человека, решением социальных проблем, укреплением демократических институтов в молодом Абхазском государстве. В своей деятельности женщины уделяют много внимания правам детей и укреплению института семьи.

Мы, представители гражданского общества, обращаемся к руководству и общественности нашей страны с призывом предпринять усилия с целью повышения статуса женщин в Абхазии и защиты их прав и интересов. Несомненно, это ускорит процесс построения правового демократического государства, а также будет способствовать решению судьбоносных государственных задач и обеспечению достойной жизни для всех граждан нашей страны.