 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ
марта 05 2019

О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ

Выступление экс-министра иностранных дел Вячелава Чирикба на международной научно-практической конференции «Роль Сергея Багапша в национально-освободительном…
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ
марта 05 2019
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ
ГЛАВА МВФ: МАЙНИНГ – ЗЛО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
февраля 27 2019
ГЛАВА МВФ: МАЙНИНГ – ЗЛО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

В мире

ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССИЯ НЕ ПРОТИВ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ С РОССИЕЙ
марта 01 2019

ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССИЯ НЕ ПРОТИВ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ С РОССИЕЙ

  МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но…
"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"
февраля 25 2019
"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"
февраля 22 2019
ГАДАНИЯ НА "ОСКАР": КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМИЯ АМЕРИКИ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ АБХАЗИИ ИМЕЕТ МЕСТО ГЕНДЕРНЫЙ ДИСБАЛАНС, СЧИТАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 08 марта 2019 11:13
Оцените материал
(0 голосов)
ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ АБХАЗИИ ИМЕЕТ МЕСТО ГЕНДЕРНЫЙ ДИСБАЛАНС, СЧИТАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Сухум. 8 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 14 общественных организаций Абхазии обращаются к руководству и общественности страны с призывом «предпринять усилия с целью повышения статуса женщин в Абхазии и защиты их прав и интересов». «Несомненно, это ускорит процесс построения правового демократического государства, а также будет способствовать решению судьбоносных государственных задач и обеспечению достойной жизни для всех граждан нашей страны», - отмечается в Обращении общественных организаций, распространенном 8 марта - в Международный женский день.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На сегодняшний день 8 марта - это один из самых теплых праздников, когда женщины получают многочисленные поздравления, цветы и подарки. Однако не следует забывать, что своими корнями праздник уходит в длительную борьбу женщин за свои гражданские и политические права. Будет справедливо считать 8 марта днем международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Согласно международным стандартам, социальный статус женщины в обществе является показателем уровня демократизации страны. Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины, и поэтому на сегодняшний день трудно дать однозначную оценку положению женщины в современном абхазском обществе. С одной стороны, ей доступно образование и участие в общественной жизни, а с другой – её доступ на уровень принятия решений весьма ограничен. Вследствие этого в последние годы в Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия только одна женщина, а в Правительстве - только две женщины возглавляют министерства. Принятый по инициативе Ассоциации женщин Абхазии в 2008 году Парламентом Закон "О равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин в Республике Абхазия", казалось, создавал условия для более активного участия женщин в политической жизни страны. Однако на практике он так и не заработал, т.к. не были созданы механизмы его реализации.

Несомненно, многие осознают, что гендерный дисбаланс во властных структурах Абхазии присутствует, однако, никто, кроме представителей общественных организаций, не уделяет этой проблеме должного внимания и даже не озвучивает ее. И это вызывает сожаление, поскольку женщины Абхазии никогда не стояли в стороне от проблем, которые переживала наша страна. Достаточно вспомнить какую роль сыграли женщины в годы Отечественной войны народа Абхазии, а также в тяжелые послевоенные блокадные годы, когда женщинам пришлось взять на себя заботу о выживании семьи. И сегодня женщины успешно занимаются решением актуальных задач в сфере образования и науки, культуры и духовного развития. Именно женщины активно занимаются защитой прав человека, решением социальных проблем, укреплением демократических институтов в молодом Абхазском государстве. В своей деятельности женщины уделяют много внимания правам детей и укреплению института семьи.

Мы, представители гражданского общества, обращаемся к руководству и общественности нашей страны с призывом предпринять усилия с целью повышения статуса женщин в Абхазии и защиты их прав и интересов. Несомненно, это ускорит процесс построения правового демократического государства, а также будет способствовать решению судьбоносных государственных задач и обеспечению достойной жизни для всех граждан нашей страны.

  1. Ассоциация женщин Абхазии
  2. Центр Гуманитарных Программ
  3. Сухумский Дом Юношества
  4. Ассоциация «Инва-содействие»
  5. Абжуйские женщины
  6. Женский Фонд развития
  7. Ассоциация женщин Ткуарчала
  8. Движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость"                                                
  9. Центр развития - Гагра                                                                                                                        
  10. Центр женщин Гулрыпша                                                                                                                  
  11. Детский Фонд Абхазии
  12. Национальные ресурсы
  13. Телестудия «Асаркьа»
  14. Образовательный центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба
Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 08 марта 2019 11:22

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.