ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ»

При содействии министерства здравоохранения Абхазии, под патронажем международных организаций "Программа развития ООН" и "Фонд по народонаселению ООН" продолжаются акции в рамках проекта "Мобильная лаборатория".

Это абсолютно бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты В и С и инфекции, передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки.

Кроме того, диагностика на онкомаркеры включает в себя диагностику PSA заболеваний предстательной железы у мужчин от 50 лет, диагностику заболеваний яичников у женщин от 45 лет CA - 125, диагностику крови на сахар, а также консультации высококвалифицированных специалистов медиков.

Проект "Мобильная лаборатория" будет работать 12 марта с 09:00 до 15:00 при Гулрыпшской ЦРБ.