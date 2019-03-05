ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ»
Сухум. 8 марта 2019 г. Абхазия-Информ. «Добровольно. Бесплатно. Анонимно. Проект "Мобильная лаборатория" продолжает работу», - сообщает пресс-служба Минздрава РА.
При содействии министерства здравоохранения Абхазии, под патронажем международных организаций "Программа развития ООН" и "Фонд по народонаселению ООН" продолжаются акции в рамках проекта "Мобильная лаборатория".
Это абсолютно бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты В и С и инфекции, передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки.
Кроме того, диагностика на онкомаркеры включает в себя диагностику PSA заболеваний предстательной железы у мужчин от 50 лет, диагностику заболеваний яичников у женщин от 45 лет CA - 125, диагностику крови на сахар, а также консультации высококвалифицированных специалистов медиков.
Проект "Мобильная лаборатория" будет работать 12 марта с 09:00 до 15:00 при Гулрыпшской ЦРБ.
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