14 МАРТА В ЦДЛ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ПОД НАЗВАНИЕМ “СЮЖЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 11 марта 2019 г. Абхазия-Информ . 14 марта в Центральном доме литераторов пройдет вечер под названием “Сюжет существования”, посвященный 90-летию со дня рождения великого прозаика и поэта, публициста Фазиля Искандера.

В программе вечера - выступления друзей Фазиля Искандера, членов Московской абхазской диаспоры, детского ансамбля абхазского танца “Амцабз”. На вечере будут представлены архивное кино- и фотоматериалы.

“Сюжет существования важнее всяких экономических законов, - писал Фазиль Искандер в своей книге “Сюжет существования” - вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка – банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства – оно разваливается. Дайте сюжет! Дайте сюжет!»

"Искандер был одним из наиболее вероятных кандидатов на нобелевскую премию от России, об этом говорили многие, прежде всего, потому что он нанес на литературный глобус территорию, которой там не было, за это обычно Нобеля и дают, — Абхазию», - считает писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Быков.

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