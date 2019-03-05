ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА НА ОЧАМЧЫРСКОМ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ СТАЛО САМОВОЗГОРАНИЕ РЫБНОЙ МУКИ
Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Самовозгорание рыбной муки стало причиной крупного пожара на Очамчырском рыбоперерабатывающем заводе 4 марта. Об этом «Абхазия-Инфоррм» сказал начальник пожарно-спасательной части Очамчырского отдела МЧС Мурман Пачулия.
4 марта 2019 г. произошел крупный пожар на территории Очамчырского морского порта. Срого сгорел ангар с готовой к вывозу продукцией предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира ООО "Блэк Си Фиш".
По словам Пачулия, «рыбная мука относится к самовозгорающимся веществам и при её хранении необходимо было учитывать предписания МЧС».
«По всей вероятности, не были соблюдены правила хранения продукции, что и привело к таким печальным последствиям», - сказал Мурман Пачулия
По предварительным данным, представленным в МЧС РА владельцами предприятия, сумма ущерба составляет до 130 млн руб.
За нарушение правил противопожарной безопасности МЧС РА оштрафовало предприятие ООО «Блэк Си Фиш» на 12 тысяч рублей
Завод по производству рыбной муки ООО «Блэк Си Фиш» перерабатывает в сутки от 300 до 400 тонн рыбы.
В районе г. Очамчыра располагается четыре завода по производству рыбной муки и жира.
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