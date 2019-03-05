АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ 62 АВТОБУСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ В РАЙОНАХ

Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ . С целью эффективного и своевременного использования средств финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации Инвестиционной программы премьер-министр Республики Абхазия, председатель Абхазской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерий Бганба направил российской стороне проект решения сопредседателей Комиссии о распределении части нераспределенных средств российской финансовой помощи.

Так, в проекте документа, подписанного абхазской стороной, предлагается направить средства в объеме 162 млн 881 тыс. рублей на финансирование в текущем году расходов по приобретению и доставке автобусов, необходимых для улучшения транспортной доступности в районах Абхазии.

На основании подписанного обеими сторонами решения сопредседателей комиссии планируется приобретение 62 автобусов. Согласно представленному перечню 33 автобуса после приобретения будут переданы в пользование МУП «Сухумское автотранспортное предприятие».

Также в реестре необходимых автобусов значатся 15 пригородных и 14 школьных автобусов, которые будут распределены по районам Абхазии согласно заявкам.

Предложение Абхазской части комиссии связано с необходимостью обновления автобусных парков на территории Абхазии и направлено на решение проблемы транспортной доступности для населения.

https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1524-gotovitsya-podpisanie-resheniya-o-priobretenii-avtobusov-dlya-respubliki-abkhaziya