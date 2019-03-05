 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ
марта 11 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ

Добыча нефти. Нужна ли она вообще? Тема нефтедобычи стала темой №1 в Абхазии. И кто…
О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ
марта 05 2019
О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ
марта 05 2019
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ

В мире

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: "МЫ ТАК И НЕ УСВОИЛИ ЭТОТ УРОК".
марта 11 2019

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: "МЫ ТАК И НЕ УСВОИЛИ ЭТОТ УРОК".

  Во время Второй мировой войны Владимир Познер вместе с семьей переехал из Парижа в…
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ
марта 11 2019
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ
В СОВФЕДЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЫ
марта 11 2019
В СОВФЕДЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЫ

Календарь событий

« Сентябрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ 62 АВТОБУСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ В РАЙОНАХ

Новости Вторник, 12 марта 2019 12:56
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ 62 АВТОБУСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ В РАЙОНАХ

 

Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ. С целью эффективного и своевременного использования средств финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации Инвестиционной программы премьер-министр Республики Абхазия, председатель Абхазской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерий Бганба направил российской стороне проект решения сопредседателей Комиссии о распределении части нераспределенных средств российской финансовой помощи.

Так, в проекте документа, подписанного абхазской стороной, предлагается направить средства в объеме 162 млн 881 тыс. рублей на финансирование в текущем году расходов по приобретению и доставке автобусов, необходимых для улучшения транспортной доступности в районах Абхазии.

На основании подписанного обеими сторонами решения сопредседателей комиссии планируется приобретение 62 автобусов. Согласно представленному перечню 33 автобуса после приобретения будут переданы в пользование МУП «Сухумское автотранспортное предприятие».

Также в реестре необходимых автобусов значатся 15 пригородных и 14 школьных автобусов, которые будут распределены по районам Абхазии согласно заявкам.

Предложение Абхазской части комиссии связано с необходимостью обновления автобусных парков на территории Абхазии и направлено на решение проблемы транспортной доступности для населения.

https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1524-gotovitsya-podpisanie-resheniya-o-priobretenii-avtobusov-dlya-respubliki-abkhaziya

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2019 13:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА НА ОЧАМЧЫРСКОМ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ СТАЛО САМОВОЗГОРАНИЕ РЫБНОЙ МУКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.