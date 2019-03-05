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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕДЕНИИ УЧАСТКА ДЛЯ ПОЛИГОНА ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 12 марта 2019 16:16
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕДЕНИИ УЧАСТКА ДЛЯ ПОЛИГОНА ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

 

Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Республики Абхазия принял Распоряжение «Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 36 га в с. Кацикыт из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения».

В случае одобрения этого Распоряжения Парламентом  участок будет отведен под размещение полигона твердых бытовых отходов.

Данное решение принято в рамках исполнения Распоряжения Президента Республики Абхазия в целях решения вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов от 4 декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета Министров.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 марта 2019 16:47

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