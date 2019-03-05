XVII ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» ОТКРОЕТСЯ 14 МАРТА КОНЦЕРТОМ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ . XVII фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» откроется 14 марта в Москве, в Большом зале Консерватории. Об этом в телепередаче «Главная роль» на канале «Культура» сказала примадонна мировой оперной сцены Хибла Герзмава.

Хибла Герзмава отметила, что фестиваль продолжится в Абхазии в октябре, где пройдут три концерта. В Пицундском храме будет выступать Большой академический хор «Мастеров хорового пения» под управлением Льва Конторовича. В Сухуме состоится концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (художественный руководитель и главный дирижёр Александр Сладковский) и оперного певца Эльдара Абдразакова (бас). Концерт хоровой музыки планируется провести и на открытой концертной площадке у Бедийского Храма (Х в.).

«Конечно, без нашего великого мецената Николая Ачба мы не могли бы ничего сделать. Это понятно. Я ему благодарна за многолетнюю дружбу, и благодарна за то, что он делает историю нашего фестиваля», - подчеркнула примадонна.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» создан оперной дивой в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы, концерты проводились в разных городах РФ, а также в Швейцарии, Австрии и Германии.