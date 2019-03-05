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Абхазия Информ

XVII ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» ОТКРОЕТСЯ 14 МАРТА КОНЦЕРТОМ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Новости Среда, 13 марта 2019 10:56
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XVII ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» ОТКРОЕТСЯ 14 МАРТА КОНЦЕРТОМ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Сухум. 12 марта 2019 г. Абхазия-Информ. XVII фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» откроется 14 марта в Москве, в Большом зале Консерватории. Об этом в телепередаче «Главная роль» на канале «Культура» сказала примадонна мировой оперной сцены Хибла Герзмава.

Вместе с Хиблой Герзмава выступит известный аргентинский тенор Хосе Кура, за дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова встанет маэстро Даниэле Каллегари (Италия). Первый концерт посвящен памяти выдающегося оперного певца, солиста Большого театра, большого друга и наставника хозяйки фестиваля Зураба Лаврентьевича Соткилава (1937-2017г.г.).

Хибла Герзмава отметила, что фестиваль продолжится в Абхазии в октябре, где пройдут три концерта. В Пицундском храме будет выступать Большой академический хор «Мастеров хорового пения» под управлением Льва Конторовича. В Сухуме состоится концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (художественный руководитель и главный дирижёр Александр Сладковский) и оперного певца Эльдара Абдразакова (бас). Концерт хоровой музыки планируется провести и на открытой концертной площадке у Бедийского Храма (Х в.).

«Конечно, без нашего великого мецената Николая Ачба мы не могли бы ничего сделать. Это понятно. Я ему благодарна за многолетнюю дружбу, и благодарна за то, что он делает историю нашего фестиваля», - подчеркнула примадонна.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» создан оперной дивой в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы, концерты проводились в разных городах РФ, а также в Швейцарии, Австрии и Германии.  

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2019 11:01

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