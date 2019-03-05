ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2020-2022 ГОДЫ СТАНУТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСЕТЕЙ И РАЗВИТИЕ АВТОДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ

Представители Управления капитального строительства республики доложили о результатах инспекционных поездок в районы, рассказали о ходе строительства каждого объекта, входящего в план мероприятий Инвестпрограммы на 2017-2019 гг., о соответствии фактического объема выполненных работ и графиков, проблемах, возникающих на тех или иных объектах.

Сухум. 15 марта 2019 г. Абхазия-Информ . В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялось второе совещание рабочей группы по анализу хода реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, сообщает пресс-служба прапвительства РА.

Стороны обменялись мнениями о проекте регламента, регулирующего взаимодействие государственных органов России и Абхазии в рамках реализации Инвестпрограмм.

Проект регламента определяет форматы проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также регулирует вопросы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.» и последующих Инвестпрограмм.

Утверждение Регламента, по предварительным данным, произойдет в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Обсуждая проект Инвестпрограммы на 2020-2022 годы, участники совещания определили приоритетными направлениями нового плана мероприятий восстановление энергосетей республики и развитие автодорожных сетей.

Так, согласно проекту будущей Инвестпрограммы, на капитальный ремонт и новое строительство энергетических сетей будет заложено свыше полутора миллиардов рублей. При этом сумма восстановления автодорожного покрытия по Республике Абхазия составит один миллиард рублей при объёме 200 километров покрытия.

В Инвестпрограмму на 2020-2022 годы войдут также некоторые инженерно-коммуникационные мероприятия, мероприятия по строительству социально значимых объектов.

В завершение встречи ее участники обсудили возможность финансирования в 2019 году мероприятий по ликвидации угрозы распространения в Абхазии коричнево-мраморного клопа.

Для участия в рабочих встречах в Абхазию с двухдневным визитом прибыла группа представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа: заместитель министра Игорь Кошин, директор департамента международного сотрудничества Минкавказа Антон Мельник, заместитель директора департамента международного сотрудничества Юлия Суховерхова, начальник отдела по вопросам взаимодействия с Абхазией Вера Денк.