В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 – 1993 ГГ.

В эти дни в действующих храмах заказывают панихиды по погибшим и пропавшим без вести, посещают кладбища, возлагают цветы, поминают погибших.

Сухум. 15 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 26 лет прошло со дня мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг., оставшемся в памяти народа как наиболее яркая и трагическая военная операция.

В субботу 16 марта в 10:00 в Сухуме пройдет ежегодная церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы. В возложении примет участие президент Рауль Хаджимба.

15 марта 1993 г. абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.

Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Многие вышедшие вперед подразделения оказались в окружении, держались на левом берегу реки Гумиста по 2-3 суток, но сумели выбраться на правый берег и вынести раненых. Но десятки пропали без вести…

По признанию ветеранов, мартовское наступление по освобождению Сухума было самым тяжелым. Участники военной операции считают, что она не удалась потому, что у абхазской армии к тому времени ещё не было достаточных навыков и опыта для проникновения через глубоко эшелонированную оборону противника.

В мартовских боях погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум совместно с Музеем Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба 14 марта организовали интеллектуальный конкурс среди студентов четырех сухумских колледжей. Игра-конкурс состояла из трёх раундов, где участники должны были на абхазском языке рассказать о своих впечатлениях о войне, о тех трагических днях. По итогам трёх раундов победила команда Сухумского военного общекомандного училища, набрав наибольшее количество баллов, на втором месте – Сухумский государственный колледж.

В качестве приза командам предоставляется возможность посещения Абхазского стрелкового клуба. Перед поездкой ребята возложат цветы к мемориалу погибшим в мартовском наступлении у Верхне-гумистинского моста.

18 марта в 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится концерт-реквием «Памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.».

В концерте примут участие: Виктор Абрамян-Эшба (скрипка), заслуженный артист РФ Маргарита Спиридонова (альт), Андрей Спиридонов (виолончель), лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов (фортепиано), лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой), лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Государственный камерный оркестр Республики Абхазия по управлением дирижёра, заслуженного артиста РА Давида Терзяна.