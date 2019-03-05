 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)

  (Часть I можно прочесть по ссылке http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii) Почему добыча нефти предварительно не была согласована…
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
марта 12 2019
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ
марта 11 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ

В мире

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: "МЫ ТАК И НЕ УСВОИЛИ ЭТОТ УРОК".
марта 11 2019

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: "МЫ ТАК И НЕ УСВОИЛИ ЭТОТ УРОК".

  Во время Второй мировой войны Владимир Познер вместе с семьей переехал из Парижа в…
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ
марта 11 2019
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ
В СОВФЕДЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЫ
марта 11 2019
В СОВФЕДЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЫ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 – 1993 ГГ.

Новости Пятница, 15 марта 2019 12:59
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 – 1993 ГГ.

Сухум. 15 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 26 лет прошло со дня мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг., оставшемся в памяти народа как наиболее яркая и трагическая военная операция.

В эти дни в действующих храмах заказывают панихиды по погибшим и пропавшим без вести, посещают кладбища, возлагают цветы, поминают погибших. 

В субботу 16 марта в 10:00 в Сухуме пройдет ежегодная церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы. В возложении примет участие президент Рауль Хаджимба.

15 марта 1993 г. абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.

Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Многие вышедшие вперед подразделения оказались в окружении, держались на левом берегу реки Гумиста по 2-3 суток, но сумели выбраться на правый берег и вынести раненых. Но десятки пропали без вести…

По признанию ветеранов, мартовское наступление по освобождению Сухума было самым тяжелым. Участники военной операции считают, что она не удалась потому, что у абхазской армии к тому времени ещё не было достаточных навыков и опыта для проникновения через глубоко эшелонированную оборону противника.

В мартовских боях погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум совместно с Музеем Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба 14 марта организовали интеллектуальный конкурс среди студентов четырех сухумских колледжей. Игра-конкурс состояла из трёх раундов, где участники должны были на абхазском языке рассказать о своих впечатлениях о войне, о тех трагических днях. По итогам трёх раундов победила команда Сухумского военного общекомандного училища, набрав наибольшее количество баллов, на втором месте – Сухумский государственный колледж.

В качестве приза командам предоставляется возможность посещения Абхазского стрелкового клуба. Перед поездкой ребята возложат цветы к мемориалу погибшим в мартовском наступлении у Верхне-гумистинского моста.

18 марта в 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится концерт-реквием «Памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.».

В концерте примут участие: Виктор Абрамян-Эшба (скрипка), заслуженный артист РФ Маргарита Спиридонова (альт), Андрей Спиридонов (виолончель), лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов (фортепиано), лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой), лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Государственный камерный оркестр Республики Абхазия по управлением дирижёра, заслуженного артиста РА Давида Терзяна.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2019 13:03

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.