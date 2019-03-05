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Абхазия Информ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА

Новости Четверг, 14 марта 2019 17:13
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА

 

Cухум. 14 марта 2019 года. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка, посвященная 145-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы, историка и этнографа, фольклориста и лингвиста Дмитрия Иосифовича Гулиа (21 февраля 1874г. – 7 апреля 1960 г.) , 100-летию выхода в свет первой абхазской газеты «Апсны» и 45-летию Литературно-мемориального музея Д. Гулиа.

На выставке представлены не только фотографии, но и живописные 8 портретов Д. Гулиа, как из коллекции музея, так и из Национальной галереи.

«Наряду с фотографиями здесь представлены и живопись, и графика,, и скульптура. Мы хотели через призму разных жанрах представить жизнь и творчество Гулиа. Здесь есть материалы, которыми он пользовался при жизни, его рукописи, первое издание Истории Абхазии 1925 года», - сказала корр. «Абхазия-Информ» директор Литературно-мемориального музея Д. Гулиа Светлана Корсая.

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14 марта – день рождения писателя Георгия Дмитриевича Гулиа, сына Д.И. Гулиа.

«Это мистическое совпадение. В прошлом году, 14 марта 2018 г., мы в этом зале отмечали 105-летие со дня рождения Георгия Гулиа. А в этом году мы открываем выставку, посвященную юбилею Д.И. Гулиа в день рождения его старшего сына Георгия», - отметила Светлана Корсая.

Она назвала «примечательным» тот факт, что это первая за время существования музея большая выставка, посвященная Дмитрию Гулиа, проводимая вне его стен.

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«К большому сожалению, музей находится в плачевном состоянии. У нас нет зала, где мы могли бы проводить такие развернутые выставки. Мы организуем небольшие экспозиции в холле, но этого недостаточно. Мы в музее провели памятный вечер, посвященный юбиляру. Это мы делаем ежегодно в день рождения Дмитрия Иосифовича. В этом году в связи с юбилейной датой мы решили организовать выставку в Центральном выставочном зале и надеемся на то, что она вызовет большой интерес», - сказала С. Корсая.

Она особо подчеркнула, что музей требует безотлагательного ремонта.

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«Мы очень надеемся на то, что это дело сдвинется с мертвой точки. Нас заверили в том, что ремонт нашего музея будет включен в план мероприятий Инвестпрограммы на 2020 год», - с надеждой сказала директор Литературно-мемориального музея Д.Ггулиа.

 

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Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2019 17:53

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