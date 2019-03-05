ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНКАВКАЗА ПРИБЫЛИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИЮ
Cухум. 14 марта 2019 года. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров РА состоялось двухстороннее совещание, посвященное вопросам реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы».
Для участия в совещании в Абхазию с двухдневным визитом прибыла рабочая группа министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С абхазской стороны в рабочем совещании участвовали: премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия.
Российскую сторону представляли: заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, директор Департамента международного сотрудничества Минкавказа Антон Мельник, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Суховерхова, начальник отдела по вопросам взаимодействия с Абхазией Вера Денк.
Участники переговоров подробно обсудили выполнение ряда мероприятий, предусмотренных входящих Инвестпрограммой на 2017-2019 годы, таких как: реконструкция парка принца Ольденбургского в городе Гагра; реконструкция гагрских канализационно-насосных станций, включая строительство напорных коллекторов; капительный ремонт в гагрской средней школе №1 по улице Демерджипа.
Начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия проинформировал участников совещания о том, на какой стадии реализации мероприятий программы находятся объекты капитального строительства в Гудауте: среднеобразовательная школа №7 по улице Добровольцев, строительство канализационно-насосных станций с обустройством напорных трубопроводов, капитальный ремонт водопроводной насосной станции №2 на реке Гумиста и др.
Кроме того, участники совещания обсудили этапы исполнения решений и контроль целевого использования средств финансовой помощи, возможность оптимизации процедуры согласования заявок на мероприятия, учет фактического освоения средств, экспертизу проектно-сметной документации и многое другое.
Об этом сообщает официальный сайт КМ РА.
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