СТОЛИЧНОЕ СОБРАНИЕ УВЕЛИЧИЛО РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ С РОЖДЕНИЯ И ДЕТЕЙ-СИРОТ ДО 1 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Сухум. 14 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Собрание г. Сухум увеличило размер пособия до 1 тысячи руб. на детей инвалидов с рождения и детей сирот, живущих в Сухуме. Об этом сообщила «Абхазия-Информ» секретарь Собрания Мадонна Квициния.

«В Сухуме проживают 124 детей-инвалидов с рождения и шесть круглых сирот. В Управлении социального обеспечения образовалась экономия средств, что дает возможность увеличить размер пособия. Накануне депутатская комиссия обсуждала вопрос с начальником Управления СОБЕСа Наирой Бобылевой. Мы пришли к выводу, что на эти две категории детей пособия надо увеличить до одной тысячи рублей. До сегодняшнего дня на детей-инвалидов с рождения выплачивалось по 600 рублей, а на круглых сирот по 300 руб.», - сказал Купалба.

Депутаты единогласно проголосовали за увеличение размера пособий данной категории детей. Депутат Семен Бжания выразил надежду на возможность ежегодного увеличения пособий многодетным семьям. В столице 795 семей, в которых воспитывается по трое детей.

После обсуждения письма главы администрации г. Сухум Адгура Харазия, депутаты большинством голосов дали разрешение на приватизацию здания бывшей котельной, расположенной по Кодорскому шоссе, 37, и полуразрушенного здания центрального теплового пункта (ул. Гумистинская, 25 А).

Депутаты столичного собрания поддержали идею Адгура Харазия об установлении мемориальной доски памяти Антона Ивановича Чукбар на фасаде дома №31 по ул. Шотландская.

На следующее заседание Собрания перенесли рассмотрение вопроса, поставленного депутатом Саидом Бутба об обращении в суд по поводу конституционности решения Собрания о проведении референдума по вопросу избрания мэра жителями столицы.

Вопрос сокращения численного состава депутатского корпуса столичного собрания поднял депутат Дмитрий Маршания. Обсуждение переросло в бурные дебаты, однако никакого решения принято не было.

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А.И. Чукбар (1885-1938г.г.) – видный общественный и государственный деятель, просветитель, писатель, этнограф, единомышленник и соратник Н.А. Лакоба.

Окончил Новоафонскую церковно-приходскую школу и Казанскую учительскую семинарию. Работал учителем в Калдахварском одноклассном училище, в Новоафонской церковно-приходской школе (1904 г.) и в Гудаутской школе (1907г.).

В советское время Чукбар стал заведующим Гудаутским отделом просвещения (1921-1922 гг.). Позже по настоянию председателя Совнаркома Абхазии Н.А. Лакоба Чукбар был переведен в Сухум, где стал заведующим Комбанком Абхазии (1922-1924), председателем Правления Сельхозбанка (1924-1930), зам председателя правления единой системы сельхозкооперации (1931-1932), управляющим Госбанка Абхазии (1932-1938).

Был членом ЦИК Абхазии II-VI созывов, ЭКОСО при ЦИК, общественный секретарь и бессменный член Академии абхазского языка и литературы, комитета по ликвидации неграмотности населения.

А.И. Чукбар был соавтором первых абхазских учебников для абхазских школ, автором ряда статей и рассказов.