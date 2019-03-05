С МАЯ 2017 ГОДА ДО КОНЦА 2018 ГОДА СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВЗЫСКАЛА ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ШТРАФЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 35 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 13 марта 2019 г. Абхазия-Информ . За период с мая 2017 года до конца 2018 года Служба судебных исполнителей Минюста Абхазии взыскала задолженности по кредитам и возмещению материального ущерба, а также штрафы по уголовным и административным делам на сумму 35 667 535 рублей и 10 296 долларов США. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения сообщил главный судебный исполнитель Абхазии Зураб Барциц.

За отчетный период в ССИ из судов, нотариальных контор, государственных органов, осуществляющих функции контроля, поступило на исполнение 3 685 исполнительных документов на общую сумму 1 млрд 145 млн 505 тыс. 458 рублей 5 млн 854 тыс. 985 $ США и 9 472 евро. Окончены 1788 исполнительных производств.

За отчетный период службой судебных исполнителей также взыскано 146 885 рублей государственной пошлины и налоговых платежей на сумму 2 млн 34 тыс. рублей.

Окончено 1 322 исполнительных производства по факту административных правонарушений, взыскано 2 млн 445 тыс 602 рубля, а также 233 исполнительных производства по взысканиям штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение уголовных преступлений, на сумму 5 млн 661 тыс 446 рублей.

143 исполнительных производства были окончены в связи с применением постановления парламента «Об объявлении амнистии в ознаменование 25 годовщины Дня Победа и Независимости Республики Абхазия». Общая сумма к взысканию составляла 6 млн 906 тыс. рублей.

Окончено 45 исполнительных производств по факту взыскания суммы долга возмещения материального ущерба и морального вреда (гражданские иски) на сумму 11 млн 617 тыс. рублей, 15 исполнительных производств по взысканию алиментов (2 млн 259 тыс. рублей).

Исполнены три решения суда о восстановлении в должности. Абгаджава Д.А. восстановлен на работу в МВД РА; Чанба Н.Х. - в должности директора Гудаутского телевидения; Трапш Р.В. - в Минздрав РА.

За 2018 год были рассмотрены и исполнены восемь исполнительных производств по факту сносов и выселений. Окончено 144 исполнительных производства по взысканию кредиторской задолженности.

«Многие скептически относятся к нашей работе, но только за 2017 год благодаря работе, проведённой судебными исполнителями, было взыскано в пользу Сбербанка и коммерческих банков Республики Абхазия 10 млн 679 тыс. рублей и 10 296 долларов США. Для кого-то это кажется небольшими цифрами, но следует учитывать, с какими сложностями нам приходится сталкиваться», - отметил Зураб Барциц.

По словам главного судебного исполнителя, сотрудникам Службы сложно работать с населением, потому что многие отрицательно относятся к исполнению судебных решений.

«Когда мы приходим на выселение или снос незаконно построенных строений люди возмущаются и препятствуют нашей работе. В отношении сотрудников даже применялись гранаты. Сегодня, например, осуществлен поджог квартиры гражданкой, которую мы должны были выселить. Это говорит о том, что не все так легко и просто в нашей работе», - подчеркнул Зураб Барциц.

Касаясь вопроса взыскания кредитов, он отметил, что немало случаев, когда кредиты предоставлялись репатриантам или гражданам России, которых сегодня физически нет в республике и эти кредиты по сути своей, невозвратные.

«И таких фактов много. Это отработанная коррупционная схема. Люди получают паспорт гражданина Абхазии, потом берут кредиты на суммы от 10 до 80 млн рублей и уезжают. Банк обращается в суд, человека нет и нет никакой возможности его найти. Более того, у пограничной службы РА отсутствует база данных для контроля за передвижением через государственную границу лиц, в отношении которых находятся дела в Службе судебных исполнителей», - констатировал Зураб Барциц.

При этом он подчеркнул, что такого рода случаи в большинстве своем происходили при прошлом руководстве Сбербанка.

Руководитель ССИ посетовал на пробелы в законодательстве, регулирующем работу исполнителей. К примеру, службой за долги конфисковано семь автомобилей, они стоят на штрафстоянке (эта услуга оплачивается из средств службы), но реализовать их невозможно, так как этим должно заниматься Госкомимущество.

Зураб Барциц отметил тесное сотрудничество с руководством МВД и МЧС Абхазии и Минздравом.

По его словам, «сотрудники Службы работают по закону, ответственно и серьезно подходят к рассмотрению, возбуждению исполнительных производств и принятию законных решений, в то же время, понимая и отдавая себе отчет в том, что за каждым исполнительным документом стоят живые люди».