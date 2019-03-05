СГБ РА: «ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ ИРАКЛИЙ КВАРАЦХЕЛИЯ СОВЕРШИЛ СУИЦИД ПУТЁМ ПОВЕШЕНИЯ»

Сухум. 13 марта 2019 г. Абхазия-Информ. На сайте СГБ Абхазии появилось информационное сообщение о случившемся с гражданином Грузии Ираклием Кварацхелия.

***

«10 марта 2019 года на приграничной территории Республики Абхазия сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия был выявлен гражданин Республики Грузия Кварацхелия Ираклий, 1990 года рождения, незаконно пересекший государственную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия. Для составления процессуальных документов Кварацхелия был доставлен в подразделение Погрануправления ФСБ России в Абхазии.