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Абхазия Информ

СГБ РА: «ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ ИРАКЛИЙ КВАРАЦХЕЛИЯ СОВЕРШИЛ СУИЦИД ПУТЁМ ПОВЕШЕНИЯ»

Новости Среда, 13 марта 2019 14:52
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СГБ РА: «ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ ИРАКЛИЙ КВАРАЦХЕЛИЯ СОВЕРШИЛ СУИЦИД ПУТЁМ ПОВЕШЕНИЯ»

Сухум. 13 марта 2019 г. Абхазия-Информ. На сайте СГБ Абхазии появилось информационное сообщение о случившемся с гражданином Грузии Ираклием Кварацхелия.

***

«10 марта 2019 года на приграничной территории Республики Абхазия сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия был выявлен гражданин Республики Грузия Кварацхелия Ираклий, 1990 года рождения, незаконно пересекший государственную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия. Для составления процессуальных документов Кварацхелия был доставлен в подразделение Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Находясь один в служебном помещении, Кварацхелия совершил суицид путём повешения. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварацхелия не удалось.

В бюро судебной медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Абхазия проведена судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая ненасильственный характер причины смерти. Расследование обстоятельств происшествия проводят компетентные органы Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о передаче тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне».

http://sgbra.ru/news_sgb/index.php?ELEMENT_ID=420

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2019 14:54

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