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Абхазия Информ

26 МАРТА В АГУДЗЕРЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Новости Воскресенье, 24 марта 2019 11:34
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Сухум. 24 марта 2019 года. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Мобильная лаборатория» 26 марта продолжится акция по бесплатному и конфиденциальному скринингу на ВИЧ, гепатиты В, С и инфекции передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки. Акция пройдет с 9:00 до 14:00 при Агудзерском военном госпитале.

Кроме того, диагностика на онкомаркеры включает в себя диагностику PSA заболеваний предстательной железы у мужчин от 50 лет, диагностику заболеваний яичников у женщин от 45 лет, диагностику крови на сахар, а также консультации высококвалифицированных специалистов медиков.

Проект реализуется под патронажем Министерства здравоохранения Абхазии, при содействии международных организаций «Программа развития ООН»и «Фонд по народонаселению ООН», Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 марта 2019 11:50

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