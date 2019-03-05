ДАУР АРШБА ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ГЕОРГИЕМ МУРАДОВЫМ

Во встрече приняли участие: заместитель постоянного представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Александр Степанян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, заведующий отделом инвестиций, внешнеэкономических и межрегиональных связей постоянного представительства РК Алексей Озёров.

Сухум. 22 марта 2019 года. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча первого вице-премьера Республики Абхазия Даура Аршба с постоянным представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

В ходе встречи стороны обсудили ход выполнения плана мероприятий между республиками, подписанного в Сухуме 15 ноября 2018 года.

Участники переговоров обсудили также повестку второго заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, которое состоится в Ялте 17 апреля 2019 года.

По словам участников встречи, результатом второго заседания межправкомиссии должна стать позитивная и устойчивая тенденция развития совместных торгово-экономических проектов.