СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

На рассмотрение членов комиссии были представлены предложения о возведении монументальных сооружений в разных районах республики.

Сухум. 22 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провел очередное заседание Государственной комиссии при КМ РА по монументальному искусству.

По поручению премьер-министра Валерия Бганба, участники совещания подготовят критерии проведения конкурса на лучший проект памятника В.Ардзинба, который должен быть объявлен не позднее 1 апреля 2019 года.

По словам экспертов комиссии, критерии проекта монумента должны включать в себя проекты скульптуры, сооружения, а также дизайн ландшафтной зоны вокруг самого памятника.

Кроме того, членами комиссии было рассмотрено и одобрено обращение советника президента Владимира Зантария о сооружении бюста Юрию Калмыкову на одноименной улице в Сухуме.

Комиссией также повторно рассмотрен проект памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов, выходцев из села Река Очамчырского района. Правительством будет оказано содействие в возведении памятника.

Завершая заседание комиссии, участники встречи сошлись во мнении, что необходимо разработать нормативно-правовые документы, которые бы регулировали отношения центральных органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных органов в области увековечения памяти исторических фигур Абхазии.

По словам Валерия Бганба, такой документ мог бы в полной мере регламентировать и устанавливать единый порядок принятия решений о возведении в республике произведений монументально-декоративного искусства национального значения, с целью обеспечения выбора наилучших художественных решений.

Об этом сообщает сайт КМ.