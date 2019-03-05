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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Новости Пятница, 22 марта 2019 20:11
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Сухум. 22 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провел очередное заседание  Государственной комиссии при КМ РА по монументальному искусству.

На рассмотрение членов комиссии были представлены предложения о возведении монументальных сооружений в разных районах республики.

Одобрено предложение о возведении памятника Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба.

По поручению премьер-министра Валерия Бганба, участники совещания подготовят критерии проведения конкурса на лучший проект памятника В.Ардзинба, который должен быть объявлен не позднее 1 апреля 2019 года.

По словам экспертов комиссии, критерии проекта монумента должны включать в себя проекты скульптуры, сооружения, а также дизайн ландшафтной зоны вокруг самого памятника.

Кроме того, членами комиссии было рассмотрено и одобрено обращение советника президента Владимира Зантария о сооружении бюста Юрию Калмыкову на одноименной улице в Сухуме.

Комиссией также повторно рассмотрен  проект памятника погибшим   воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов, выходцев  из села Река Очамчырского района. Правительством будет оказано содействие в возведении  памятника.  

Завершая заседание комиссии, участники встречи сошлись во мнении, что необходимо разработать нормативно-правовые документы, которые бы регулировали отношения центральных органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных органов в области увековечения памяти исторических фигур Абхазии.

По словам Валерия Бганба, такой документ мог бы  в полной мере регламентировать и  устанавливать единый порядок принятия решений о возведении в республике произведений монументально-декоративного искусства национального значения, с целью обеспечения выбора наилучших художественных решений.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2019 20:39
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