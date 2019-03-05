СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Сухум. 22 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провел очередное заседание Государственной комиссии при КМ РА по монументальному искусству.
На рассмотрение членов комиссии были представлены предложения о возведении монументальных сооружений в разных районах республики.
Одобрено предложение о возведении памятника Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба.
По поручению премьер-министра Валерия Бганба, участники совещания подготовят критерии проведения конкурса на лучший проект памятника В.Ардзинба, который должен быть объявлен не позднее 1 апреля 2019 года.
По словам экспертов комиссии, критерии проекта монумента должны включать в себя проекты скульптуры, сооружения, а также дизайн ландшафтной зоны вокруг самого памятника.
Кроме того, членами комиссии было рассмотрено и одобрено обращение советника президента Владимира Зантария о сооружении бюста Юрию Калмыкову на одноименной улице в Сухуме.
Комиссией также повторно рассмотрен проект памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов, выходцев из села Река Очамчырского района. Правительством будет оказано содействие в возведении памятника.
Завершая заседание комиссии, участники встречи сошлись во мнении, что необходимо разработать нормативно-правовые документы, которые бы регулировали отношения центральных органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных органов в области увековечения памяти исторических фигур Абхазии.
По словам Валерия Бганба, такой документ мог бы в полной мере регламентировать и устанавливать единый порядок принятия решений о возведении в республике произведений монументально-декоративного искусства национального значения, с целью обеспечения выбора наилучших художественных решений.
Об этом сообщает сайт КМ.
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