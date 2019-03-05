Сухум. 27 марта 2019г. Абхазия-Информ. В Абхазии создан национальный парк «Кодорское ущелье» общей площадью 136 825 га. Постановление об образовании нового национального парка приняли сегодня на заседании Кабинета Министров.

Территория парка включает в себя четыре участка: Верхне-Кодорский, Амткяльский кластерный, Кодорский кластерный и Скурчинский кластерный.