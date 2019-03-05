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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СОЗДАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ».

Новости Среда, 27 марта 2019 17:15
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В АБХАЗИИ СОЗДАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ».

Сухум. 27 марта 2019г. Абхазия-Информ. В Абхазии создан национальный парк «Кодорское ущелье» общей площадью 136 825 га. Постановление об образовании нового национального парка приняли сегодня на заседании Кабинета Министров.

Территория парка включает в себя четыре участка: Верхне-Кодорский, Амткяльский кластерный, Кодорский кластерный и Скурчинский кластерный. 

В границы национального парка включены земли населенных пунктов: Ажара, Будзгур, Гуандра, Дзыма, Куабчара, Ажара Хы, Правый Генцвиш, Правый Птыш, Левый Генцвиш, Левый Птыш, Мрамба, Нахар, Омаришара, Сакен, Хяцкуара, Хутия, Чхалта, Шабаткуара. Общая площадь земель всех перечисленных населенных пунктов Ажарского сельского совета составляет 10 тыс 36 га.

Это второй в Абхазии  национальный парк. Первым является Рицинский реликтовыйнациональныйпарк, находящийся в горной части страны, на южном склоне Главного Кавказского хребта. Заповедник былсозданв 1996 году .

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2019 17:22
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