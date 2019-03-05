АСТАМУР АХБА ВОЗГЛАВИЛ ГИЛЬДИЮ ОТЕЛЬЕРОВ АБХАЗИИ

Предваряя обсуждение кандидатуры Ахба, президент ТПП Тамила Мерцхулава напомнила, что Гильдия отельеров была создана в 2016 году по инициативе палаты и действующей при ней туристической фирмы «Дольче Вита». До последнего времени ее возглавлял Игорь Жигун, который, в настоящее время по уважительной причине, сложил с себя полномочия руководителя гильдии.

Сухум. 29 марта 2019 года. Абхазия-Информ . Астамур Ахба единогласно избран президентом Гильдии отельеров Абхазии. Решение об этом было принято на внеочередном собрании отельеров, которое прошло в конференц-зале Торгово-промышленной палаты РА.

Поблагодарив Жигуна за плодотворную работу, Тамила Мерцхулава подчеркнула, что все годы своего существования гильдия принимала активное участие в различных мероприятиях, в том числе – выездных. Руководство организации заключило два соглашения о сотрудничестве с неправительственными организациями Ставропольского края и Свердловской области.

«Перед нами стоит вопрос переизбрания президента организации, который не просто поведет гильдию вперед, но и будет стоять на защите интересов отельеров. Мы так же надеемся, что новый руководитель станет заключать соглашения с профильными ассоциациями, в том числе и международными», – сказала Тамила Мерцхулава.

На правах учредителя гильдии, она рекомендовала на эту должность бывшего замминистра по курортам и туризму РА Астамура Ахба.

«Астамур Яковлевич давно и плотно сотрудничает с ТПП. Более того, он очень хорошо разбирается в стоящих перед отраслью проблемах и знает, как их можно решить. Мы не вмешиваемся в работу гильдий, но для нас очень важно, чтобы они работали, а мы в свою очередь поддерживаем любые начинания и создаем условия для их деятельности. Объединение профессионалов – это мировая практика и чем больше будет таких организаций, тем быстрее и легче вы сможете решить поставленные вами задачи », – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Участвующие в собрании отельеры единогласно поддержали избрание Ахба руководителем гильдии.

Поблагодарив президента ТПП и коллег за оказанное ему доверие, Астамур Ахба отметил, что создаваемые палатой площадки, способствуют продвижению вперед не только туристической, но и других отраслей.

«Я ушел из министерства, потому что хочу работать рядом с профессионалами своего дела, и вместе с ними решать проблемы отрасли. Находясь в руководстве общественной организации, я смогу сделать намного больше, чем на государственной службе. Мы будем выходить со своими предложениями на парламент, на правительство и местные администрации. Отельная отрасль – это локомотив, который тянет за собой всю туриндустрию. Она требует преобразований и мы к этому будем стремиться» – резюмировал Астамур Ахба.

Астамур Ахба с 2012 по 2019 год работал замминистра по курортам и туризму. Ушел с занимаемой должности по собственному желанию.