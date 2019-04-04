МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСНОВНУЮ СТРУКТУРУ НОТР-ДАМА УДАЛОСЬ СПАСТИ
ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, но ситуация остается крайне сложной. Об этом во вторник заявил министр культуры Франции Франк Риестер.
"Основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
"Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа", - отметил он.
По мнению министра, "необходимо сохранять бдительность, но быть оптимистом". "Речь идет о невиданной драме, и государство сделает все необходимое в этой обстановке всеобщей солидарности", - сказал он. "Нам потребуется помощь всех", - добавил Риестер.
© REUTERS/Yves Herman
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