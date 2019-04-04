С 22 МАЯ НАЧНЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

В соответствии со статьей 7 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «право выдвижения кандидатов в Президенты Республика Абхазия принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия и группам избирателей».

В минувшую пятницу, 12 апреля, на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия»

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. С 22 мая начнется регистрация инициативных групп и партий и выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия.

Список политических партий, имеющих право принимать участие в президентских выборах и выдвигать кандидатов, составляется Минюстом РА.

Политические партии должны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата, который может и не быть членом этой партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты РА политической партией принимается на съезде (конференции).

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центризбиркоме.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов (с 22 мая по 11 июня 2019 г.).