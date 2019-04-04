ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОН «МАЯК» НЕ ПРЕКРАТЯТ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ДО ПОДПИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКАЗА О ЗАКРЫТИИ СУХУМСКОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Жители микрорайона «Маяк», которые выступают за закрытие сухумского мусорного полигона, продолжают акцию протеста, сказал «Абхазия-Информ» сегодня один из активистов протестного движения.

Больше недели жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения Сухумского полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. В течение 2018 года на полигон свозились мусорные отходы не только Сухума, но и из Гудаутского района и г. Новый Афон. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы.