ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОН «МАЯК» НЕ ПРЕКРАТЯТ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ДО ПОДПИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКАЗА О ЗАКРЫТИИ СУХУМСКОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА
Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Жители микрорайона «Маяк», которые выступают за закрытие сухумского мусорного полигона, продолжают акцию протеста, сказал «Абхазия-Информ» сегодня один из активистов протестного движения.
Больше недели жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения Сухумского полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. В течение 2018 года на полигон свозились мусорные отходы не только Сухума, но и из Гудаутского района и г. Новый Афон. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы.
«Мы будем продолжать акцию протеста до тех пор, пока не увидим указ президента РА о закрытии полигона, который отравляет всем нам жизнь. Для всех нас, жителей микрорайона, это очень важно», - подчеркнул собеседник агентства.
При этом, по договоренности между Администрациями Сухума и Галского района мусор из столицы будут вывозить на мусорный полигон в Галский района, пока не будет создан специальный полигон с сортировочным оборудованием в районе села Кацикыт Гулрыпшского района.
Расстояние между Сухумом и г. Гал составляет 77 километров по автотрассе.
Последнее от
- ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ
- СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА
- АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФЕРМЕРАМ В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ ФОРУМ «ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ»
- АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ