 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
апреля 15 2019

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

  Николай Трапш, кандидат  исторических наук,  директор Госархива Ростовской области  Российско-турецкие отношения являются традиционным фактором,…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
апреля 04 2019
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»
марта 20 2019
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»

Календарь событий

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОН «МАЯК» НЕ ПРЕКРАТЯТ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ДО ПОДПИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКАЗА О ЗАКРЫТИИ СУХУМСКОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА

Новости Понедельник, 15 апреля 2019 14:31
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОН «МАЯК» НЕ ПРЕКРАТЯТ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ДО ПОДПИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКАЗА О ЗАКРЫТИИ СУХУМСКОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА

 

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Жители микрорайона «Маяк», которые выступают за закрытие сухумского мусорного полигона, продолжают акцию протеста, сказал «Абхазия-Информ» сегодня один из активистов протестного движения.

Больше недели жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения Сухумского полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. В течение 2018 года на полигон свозились мусорные отходы не только Сухума, но и из Гудаутского района и г. Новый Афон. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы.

«Мы будем продолжать акцию протеста до тех пор, пока не увидим указ президента РА о закрытии полигона, который отравляет всем нам жизнь. Для всех нас, жителей микрорайона, это очень важно», - подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по договоренности между Администрациями Сухума и Галского района мусор из столицы будут вывозить на мусорный полигон в Галский района, пока не будет создан специальный полигон с сортировочным оборудованием в районе села Кацикыт Гулрыпшского района.

Расстояние между Сухумом и г. Гал составляет 77 километров по автотрассе.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2019 14:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.