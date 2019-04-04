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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Новости Понедельник, 15 апреля 2019 14:11
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Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан» почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» присвоено генеральному прокурору Зурабу Ачба. Указ подписал президент Рауль Хаджимба 15 апреля.

Указами президент очередной классный чин «Государственный советник юстиции 3 класса» присвоен первому заместителю генерального прокурора Георгию Аршба и заместителю генерального прокурора Эшсоу Какалия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2019 14:13

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