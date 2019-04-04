ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ
Новости Понедельник, 15 апреля 2019 14:11
Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан» почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» присвоено генеральному прокурору Зурабу Ачба. Указ подписал президент Рауль Хаджимба 15 апреля.
Указами президент очередной классный чин «Государственный советник юстиции 3 класса» присвоен первому заместителю генерального прокурора Георгию Аршба и заместителю генерального прокурора Эшсоу Какалия.
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