ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан» почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» присвоено генеральному прокурору Зурабу Ачба. Указ подписал президент Рауль Хаджимба 15 апреля.

Указами президент очередной классный чин «Государственный советник юстиции 3 класса» присвоен первому заместителю генерального прокурора Георгию Аршба и заместителю генерального прокурора Эшсоу Какалия.

