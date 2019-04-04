СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Представители инициативной группы, выступающие за ратификацию 20-ой статьи «Конвенции ООН о противодействии коррупции» и конкурсный подбор кадров вновь собрались сегодня, 15 апреля, у здания Парламента. С ними встретились спикер Валерий Кварчия и депутаты парламента.
Представители инициативной группы вновь предлагают депутатам внести в Уголовный кодекс РА такое понятие как «незаконное обогащение». Они также предлагают парламентариям принять в окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".
Заместитель председателя парламентского комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая пообещал представителям инициативной группы рассмотреть эти предложения на расширенном заседании комитета 22 апреля для внесения этого вопроса в повестку дня сессии. Об этом сообщил в соцсети Facebook Рисмаг Аджинджал.
Первую акцию перед парламентом инициативная группа по противодействию коррупции провели 18 февраля. 25 февраля депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов и госслужащих декларировать доходы и расходы.
Последнее от
- ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ ПО ГЕНПРОКУРАТУРЕ
- АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФЕРМЕРАМ В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ ФОРУМ «ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ»
- АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
- ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ ДБАР: «МЫ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ С СЕБЯ, А УЖЕ ПОТОМ ТРЕБОВАТЬ С ДРУГИХ»