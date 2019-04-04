СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Представители инициативной группы, выступающие за ратификацию 20-ой статьи «Конвенции ООН о противодействии коррупции» и конкурсный подбор кадров вновь собрались сегодня, 15 апреля, у здания Парламента. С ними встретились спикер Валерий Кварчия и депутаты парламента.

Представители инициативной группы вновь предлагают депутатам внести в Уголовный кодекс РА такое понятие как «незаконное обогащение». Они также предлагают парламентариям принять в окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".