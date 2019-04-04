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Абхазия Информ

СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 15 апреля 2019 13:58
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СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

 

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Представители инициативной группы, выступающие за ратификацию 20-ой статьи «Конвенции ООН о противодействии коррупции» и конкурсный подбор кадров вновь собрались сегодня, 15 апреля, у здания Парламента. С ними встретились спикер Валерий Кварчия и депутаты парламента.

Представители инициативной группы вновь предлагают депутатам внести в Уголовный кодекс РА такое понятие как «незаконное обогащение». Они также предлагают парламентариям принять в окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Заместитель председателя парламентского комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая пообещал представителям инициативной группы рассмотреть эти предложения на расширенном заседании комитета 22 апреля для внесения этого вопроса в повестку дня сессии.   Об этом сообщил в соцсети Facebook Рисмаг Аджинджал.

Первую акцию перед парламентом инициативная группа по противодействию коррупции провели 18 февраля. 25 февраля депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов и госслужащих декларировать доходы и расходы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2019 14:04

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