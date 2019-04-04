АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФЕРМЕРАМ В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В селе Галхуч Галского района на прошлой неделе состоялась презентация «Ассоциации развития сельских районов», которая будет предоставлять сельским жителям в аренду сельхозтехнику. Об этом сообщает "Гал-ТВ".

Благодаря помощи Датского Совета по беженцам при финансовой поддержке Евросоюза в рамках проекта по устойчивому развитию сельских районов были отремонтированы и оборудованы офисное здание и складские помещения Ассоциации. Ассоциации также были предоставлены сельскохозяйственная техники и инструменты.