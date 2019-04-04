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Абхазия Информ

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФЕРМЕРАМ В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Новости Понедельник, 15 апреля 2019 12:32
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АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФЕРМЕРАМ В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В селе Галхуч Галского района на прошлой неделе состоялась презентация «Ассоциации   развития сельских районов», которая будет предоставлять сельским жителям в аренду сельхозтехнику. Об этом сообщает "Гал-ТВ".                                                                                                                                   

Благодаря помощи Датского Совета по беженцам при финансовой поддержке Евросоюза в рамках проекта по устойчивому развитию сельских районов были отремонтированы и оборудованы офисное здание и складские помещения Ассоциации. Ассоциации также были предоставлены сельскохозяйственная техники и инструменты.

На презентации присутствовали представители Датского совета по беженцам, министр сельского хозяйства Амиран Какалия, глава Ткуарчалской администрации Аида Чачхалия, замглавы Администрации Галского района Вахтанг Маан. Участники презентации остались довольны увиденным.

В ангаре Ассоциации имеются трактора, различные прицепы и навесное оборудование, экскаватор-погрузчик, а также малогабаритная буровая установка для бурения артезианских скважин. Фермерам по приемлемым ценам предлагается брать в аренду спецтехнику для корчевки, рытья котлованов, погрузочных работ.

«Ассоциация развития сельских районов» намерена активно сотрудничать с сельскими общинами и организовать  курсы обучения местных фермеров.

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