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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ ОТЕЛЬ «ЛЕОН» УДОСТОЕН ПРЕМИИ INTERNATIONAL STAR FOR QUALITY В ШВЕЙЦАРИИ

Новости Вторник, 16 апреля 2019 11:00
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СУХУМСКИЙ ОТЕЛЬ «ЛЕОН» УДОСТОЕН ПРЕМИИ INTERNATIONAL STAR FOR QUALITY В ШВЕЙЦАРИИ

 

Сухум. 16 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сухумский отель «Леон» удостоен премии International Star for quality (Международная звезда качества) в Швейцарии. Вручение премий состоялось во время торжественной церемонии награждения в конференц-центре отеля InterContinental Genève.

Получая награду, генеральный директор отеля «Леон» Гиви Чамагуа отметил, что посвящает ее своей стране Абхазии.

"Наш отель называется «Леон», в честь одного из самых ярких представителей абхазской истории – царя Леона. Это подтверждает то, что планка с самого начала была поднята очень высоко. Мы стараемся придерживаться поставленной цели»», - сказал Гиви Чамагуа. Отель принимает посетителей с 2015 года.

21-ая Конвенция по качеству International Star for Quality является частью программы развития лидерства и управления качеством, разработанной BID (Business Initiative Directions). Её целью является распространение ценностей и принципов культуры качества в бизнес-среде для увеличения продуктивности, рентабельности и эффективности работы организации.

https://www.facebook.com/search/top/?q=телестудия%20асаркья&epa=SEARCH_BOX

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 16 апреля 2019 11:03

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