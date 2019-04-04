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Абхазия Информ

МУСОР ИЗ СУХУМА ВЫВОЗЯТ В ГАЛСКИЙ РАЙОН

Новости Вторник, 16 апреля 2019 15:47
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МУСОР ИЗ СУХУМА ВЫВОЗЯТ В ГАЛСКИЙ РАЙОН

 

Сухум. 16 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Ситуацию, сложившуюся вокруг сухумского мусорного полигона, городским властям удалось решить, подписав соглашение с администрацией Галского района о вывозе мусора из столицы на их полигон. Информация об этом размещена на сайте Администрации Сухума.

«Все эти дни мы интенсивно работали над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и на нашу просьбу откликнулась администрация Галского района. Это выгодно и самому Галскому району, поскольку мы будем утилизировать и их мусор. Пока все средства расходуются из нашего бюджета, но правительство обещает нам помочь, ведь наши расходы увеличиваются вдвое», – сказал глава администрации г. Сухум Адгур Харазия.

Мусорный полигон Галского района располагается в селе Шашикуара и функционирует с 2008 года. Из-за отсутствия в районе необходимой техники мусор на полигоне складировался на поверхности, что приводило к его возгоранию. Согласно подписанному соглашению администрация Сухума перебросила технику столичного Спецавтохозяйства на полигон и ведет работы по его обустройству.

«Из-за отсутствия в Галском районе своей спецтехники они рыли лишь небольшие котлованы с помощью техники, которую просили у российских пограничников, но этого было недостаточно и много мусора скопилось на поверхности. По договору, сейчас там работает наша техника, роются котлованы, каналы водоотведения, выравниваются площадки», – пояснил начальник Коммунального управления столицы Дмитрий Ахуба.

В течение прошлой недели коммунальные службы складировали мусор в гаражах МУПов, подведомственных столичной администрации. Теперь этот мусор вывозится на Галский полигон.

«Параллельно с уборкой города мы начали вывозить мусор, который накопился в гаражах. Это займет еще какое-то время, но он будет полностью вывезен и захоронен на Галском полигоне. Каждый день ездят мусоровозы и дополнительно нанятые большегрузные машины, которые делают от 15 до 20 рейсов в день», – сказал Ахуба.

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